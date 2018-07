Hà Tĩnh tuyển dụng thêm hơn 400 giáo viên mầm non và tiểu học

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn với nội dung, đồng ý chủ trương cho các UBND huyện, thành phố, thị xã tuyển dụng mới 226 giáo viên mầm non, 184 giáo viên văn hóa bậc tiểu học trong số biên chế thiếu được UBND tỉnh giao. Như vậy, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 410 chỉ tiêu. Ảnh minh họa: KT Được biết, năm học 2017-2018, Hà Tĩnh thiếu gần 1.000 giáo viên bậc tiểu học, mầm non, trong đó môn Tin học, tiếng Anh tại bậc tiểu học chưa bố trí đủ giáo viên đứng lớp, đúng tiết theo quy định.

Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và phân cấp của UBND tỉnh.

Theo công văn, việc xét tuyển đặc cách do UBND cấp huyện quyết định và chỉ áp dụng đối với những người tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ ngành sư phạm.

Đối với các trường hợp hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh và những người được hợp đồng giảng dạy tại các trường mầm non từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 8/5/2009 của Bộ GD&ĐT quy định trình tự chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục có hiệu lực trở về trước (trước 23/6/2009)./.

