Hàng loạt cấp dưỡng trường mầm non Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ việc

Do hàng loạt cấp dưỡng Trường Mầm non Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đột ngột nghỉ việc do liên quan đến những phản ánh về bữa ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng, trưa nay (12/10), hàng trăm phụ huynh có con đang theo học tại trường đã được nhà trường yêu cầu đón con về sớm vì không ai nấu cơm cho trẻ ăn vào buổi trưa. Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc về vấn đề này.

Đang đi làm, các phụ huynh nhận được điện thoại đề nghị đến đưa trẻ về vì không có người nấu cơm trưa cho trẻ. Nhiều phụ huynh rất bức xúc bởi nhà trường thông báo bất ngờ và nhiều người buộc phải bỏ việc đến trường đón con về.

Thông báo của trường Mầm non Phú Mỹ đến phụ huynh về việc đón con lúc 11h ngày 12/10 với lý do cấp dưỡng xin nghỉ (ảnh: Pháp luật TP HCM)

Chị Ngô Thanh Xuân, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ nói: “Sáng nay, cô giáo nói phụ huynh đón học sinh lúc 11h vì lý do không có cấp dưỡng nấu ăn cho các cháu. Việc này rất là phiền cho phụ huynh vì hai con tôi đều gửi ở đây hết, rất tin tưởng, nhưng cơ quan điều tra cũng xác minh cho rõ ràng để lấy lại công bằng cho nạn nhân là những phụ huynh và học sinh”.

Trong thông báo nhà trường dán bên ngoài cổng thì theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Phú Mỹ, ngày 12/10, nhà trường chỉ nấu được bữa ăn buổi sáng cho trẻ, nên phụ huynh sẽ đón trẻ vào lúc 11 giờ cùng ngày. Lý do dẫn đến việc này là hàng loạt cấp dưỡng xin nghỉ việc.

Anh Nguyễn Hữu Thuận, phụ huynh ở phường Phú Mỹ cũng cảm thấy rất thất vọng vì thái độ và cách hành xử của Ban Giám hiệu trường mầm non Phú Mỹ đối với phụ huynh và nhất là học sinh: “Quá phiền phức cho phụ huynh, công việc của mình làm ăn mà nhận điện thoại đột xuất đón cháu về thì quá phiền. Giờ mong muốn giải quyết như thế nào chứ, trắng đen phải rõ ràng, có ngưng hoạt động hay tiếp tục thế nào có ổn định không cho phụ huynh yên tâm làm việc”.

Có mặt tại Trường Mầm non Phú Mỹ trưa ngày 12/10, phóng viên ghi nhận cả hiệu trưởng và hiệu phó phụ trách nội trú của trường đều đi vắng. Hiệu phó phụ trách chuyên môn cho rằng vấn đề bán trú không thuộc thẩm quyền nên từ chối trả lời lý do không thể nấu ăn được cho trẻ.

Liên lạc với đại diện phòng giáo dục huyện, ông Võ Tuất Hinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ cho biết, sáng 12/10 nhận được điện thoại từ phía nhà trường thông báo công ty cung cấp thức ăn cho trẻ chưa thể nấu được vì lý do tình hình nhà trường đang phức tạp nên chưa thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước sự việc bất ngờ, ông Hinh đã động viên giáo viên nấu bữa sáng cho trẻ và buổi trưa sẽ thông báo để phụ huynh đón trẻ về: “Tiếp theo chúng tôi dự kiến phương án là sẽ điều mỗi trường mầm non trên địa bàn 1 cấp dưỡng để đến phụ nấu cho các em cho đến lúc giải quyết xong vụ việc. Bây giờ các công ty cung cấp thức ăn họ ngại không dám vào, nên chỉ điều cấp dưỡng, họ phải hy sinh, chia sẻ công việc, mỗi người một trường”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm đã nộp đơn xin nghỉ việc 2 ngày (thứ 5, thứ 6) để đi trị bệnh nên không có mặt tại trường, các hiệu phó cũng chịu nhiều áp lực và mệt mỏi đến từ nhiều phía.

Ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết: Đã thay đổi một số thành viên trong đoàn thanh tra như yêu cầu của các phụ huynh để tạo sự công bằng, minh bạch, công khai trong việc thanh tra những phản ánh của giáo viên và phụ huynh học sinh.

Địa phương sẽ tổ chức Đại hội lại phụ huynh Trường Mầm non Phú Mỹ để định hướng hoạt động của Hội và Công đoàn của trường, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng quyết liệt điều tra việc cắt xén khẩu phần ăn của các cháu.

“Đối với UBND thị xã sẽ thay đổi thành viên đoàn thanh tra và làm việc luôn cả ngày thứ 7 và Chủ nhật để sớm có kết luận nhằm công khai cho dư luận những vấn đề liên quan, việc đúng sai đối với Trường mầm non Phú Mỹ. Ủy ban cũng đang giao cho cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ liên quan đến gạo mốc, đầu cá. Trong tuần tới các cơ quan sẽ báo cáo cụ thể vấn đề này với UB, từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tiếp theo”.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Phú Mỹ, hiện các cấp dưỡng của nhà trường đã làm đơn xin nghỉ, trong đó có nội dung cảm thấy không an toàn khi đến trường nên không dám tiếp tục làm việc, tuy nhiên phía phòng giáo dục vẫn chưa giải quyết những đơn này. Trong đầu tuần tới Trường Mầm non Phú Mỹ vẫn hoạt động bình thường, các cháu sẽ được các cô nấu ăn đầy đủ./.

Phụ huynh tố trường mầm non cắt xén khẩu phần ăn của trẻ VOV.VN -Chiều 10/10, lãnh đạo TX Phú Mỹ đã triệu tập toàn bộ giáo viên, BGH và phụ huynh có con gửi tại trường mầm non này để tìm hướng giải quyết.