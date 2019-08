Hệ thống giáo dục Tân thời đại ký kết hợp tác với Fun Academy Phần Lan

Tham dự Lễ ký kết, về phía Phần Lan, có Ngài Janne Oksanen - Phó Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, có các đại biểu, chuyên gia giáo dục đến từ các cơ quan thuộc Bộ GD-ĐT, Viện KHGD Việt Nam; đại diện các cơ quan hữu quan và cơ quan thông tin đại chúng; đại diện cha mẹ học sinh thuộc ba cơ sở giáo dục mầm non của Hệ thống.

Tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Lam – Nhà giáo – Chủ tich Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CPGD Tân Thời Đại và ngài Peter Vesterbacka – một trong 10 doanh nhân có tầm ảnh hưởng thế giới - Đồng sáng lập Công ty Fun Academy đã ký văn bản hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Lam cho biết, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Việt Nam, đồng thời xác định chương trình Giáo dục Mầm non và chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia đã có đổi mới theo hướng tiếp cận với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, Giáo dục Tân Thời Đại lựa chọn áp dụng phương pháp Giáo dục Phần Lan – phương pháp giáo dục của nền Giáo dục tiến bộ nhất, được thế giới công nhận; tập trung khắc phục, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện; đồng thời xác định đào tạo, nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt trong việc thực hiện chương trình giáo dục.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại thực hiện kí kết hợp tác cùng Fun Academy nhằm thực hiện mạnh mẽ và triệt để hơn việc triển khai phương pháp Giáo Dục Phần Lan trong toàn bộ chương trình Giáo Dục Mầm non Tân Thời Đại; cùng với Fun Academy mở trường học Tân Thời Đại - Fun Academy theo tiêu chuẩn Phần Lan tại Hà Nội vào năm học 2020 – 2021, và tiếp tục với một số tỉnh, thành phố khác trong tương lai.



Theo văn bản hợp tác, cơ sở hạ tầng phục vụ chuyên môn cũng được nâng cấp và mở rộng dưới sự tư vấn thiết kế của của các kiến trúc sư Phần Lan và Việt Nam. Tháng 7/2019 vừa qua, Tân Thời Đại đã tiến hành khởi công xây dựng Trường Mầm non Fun Academy đầu tiên và sẽ tiếp tục xây dựng trường THCS và THPT vào năm 2021 và 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Peter Vesterbacka, đồng sáng lập Công ty Fun Academy cho rằng, trong giáo dục, giáo viên là yếu tố sống còn làm nên một nền giáo dục thành công. Bên cạnh đó, phương pháp giáo dục cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng.

"Tại Phần Lan, chúng tôi chú ý nhiều hơn vào quá trình học tập của trẻ. Ở đất nước chúng tôi cũng có rất nhiều người nhập cư từ những nơi khác nhau tới, họ thường thắc mắc rằng trường học dạy học sinh những gì, mà chỉ thấy các con chơi cả ngày. Thực tế, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, việc học đều hiệu quả hơn thông qua việc vui chơi. Thông qua các trò chơi, trẻ sẽ học được rất nhiều điều. Những giáo viên tại Phần Lan đều có bằng Thạc sĩ trở lên, họ sẽ hướng dẫn học sinh qua các trò chơi. Chắc chắn chúng ta đều công nhận rằng, việc học tập sẽ hiệu quả nhất khi người học cảm thấy mình đang tận hưởng những gì đang làm. Đây là cách giáo dục hiệu quả nhất. Đó cũng là lý do, tại sao trong các trương pháp dạy học hay tên công ty chúng tôi đều có chữ "Fun" nghĩa là vui vẻ", ông Peter Vesterbacka nói thêm.

Được biết, với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho nhiều trẻ em không có cơ hội tiếp cận hàng ngày với Giáo dục Tân Thời Đại, nhóm các câu lạc bộ phi hành gia, những minicamp, summer camp, winter camp cũng sẽ được triển khai để trẻ em ở nhiều nơi được thụ hưởng nền Giáo Dục ưu Việt của Tân Thời Đại. Mọi trẻ em của Tân Thời Đại đều được vui vẻ, hạnh phúc lớn lên được là chính mình./.

Hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại, Công ty CPGD Tân Thời Đại được thành lập tháng 1/2018, được phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục từ mầm non đến phổ thông, dạy nghề và đại học.

Sự ra đời của hệ thống là kết quả hơn 10 năm nghiên cứu, tìm tòi của các nhà giáo tâm huyết cùng các nhà đầu tư giáo dục yêu trẻ. Với 2 năm nghiên cứu sâu về Giáo dục Phần Lan; 1 năm áp dụng phương pháp Giáo dục Phần Lan trên Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc gia Việt Nam; trên Chương trình Nhà Du hành vũ trụ do công ty Fun Academy cung cấp và Hoạt động giáo dục Kích hoạt phát triển tư duy toán cho trẻ mầm non 4,5 tuổi do PGS.TS Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam biên soạn, Hội đồng sáng lập – Hội đồng quản trị của hệ thống đã xác định con đường giáo dục của Tân Thời Đại - con đường Phần Lan – con đường mở ra thế giới và đi vào vũ trụ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người sáng lập hệ thống, Nhà giáo Phạm Thị Lam quyết định lựa chọn Nhân vật biểu tượng của hệ thống GD Tân Thời Đại là Nhà du hành vũ trụ với mong muốn khuyến khích học sinh trở thành công dân toàn cầu với đầy đủ phẩm chất và năng lực như các phi hành gia thực sự.

Công ty GD Fun Academy, đây là một trong số ít công ty được Chính phủ Phần Lan cấp phép xuất khẩu chương trình giáo dục ra nước ngoài. Fun Academy đã triển khai chương trình GDPL và các chương trình đào tạo giáo viên tại nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Tussinia…và tại Việt Nam, Tân Thời Đại là đơn vị đầu tiên được Fun Academy tin tưởng.