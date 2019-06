Hòa Bình “điểm mặt” 26 người có con được “nâng điểm”, sẽ xử lý nghiêm

Cho đến nay, tỉnh Hòa Bình đã cơ bản thực hiện xong việc thẩm tra, xác minh những cán bộ, công chức sai phạm, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và đang xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, kết luận.



Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can là những cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục của tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xác minh 26 người có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Để làm rõ hơn về những vấn đề trên, phóng viên VOV.VN phỏng vấn bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can là những cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục của tỉnh Hòa Bình (ảnh minh họa)

PV: Xin cho biết việc rà soát, xử lý những cá nhân, cán bộ, viên chức (đặc biệt là lãnh đạo, đảng viên) liên quan đến gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 đã và đang được Sở GD-ĐT tỉnh Hoà Bình phối hợp với các cơ quan công an và các Bộ, ngành thực hiện đến nay như thế nào?

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Khi có thông tin về gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, Sở GD-ĐT tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ.

Đối với cán bộ công chức, viên chức liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam.

Cho đến nay, có 7 cán bộ trong ngành Giáo dục liên quan đến gian lận thi cử năm 2018 đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Về phía Sở GD-ĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở GD-ĐT quản lý. Đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục là đảng viên, tổ chức Đảng đã đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, những cá nhân liên quan đến gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 không được tham gia công tác thi năm 2019.

PV: Quan điểm của bà về việc công bố danh tính và xử lý cán bộ, đảng viên, phụ huynh và học sinh gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 như thế nào?

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là sẽ xử lý nghiêm minh các khuyết điểm, vi phạm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cho dù ở bất cứ cương vị nào có liên quan đến vụ nâng điểm thi, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tinh thần chỉ đạo là làm rõ trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Còn việc công bố danh tính cán bộ, đảng viên, phụ huynh và học sinh gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cũng đã được Ủy ban Kinh tế Tỉnh ủy Hòa Bình thông tin là cơ quan nào điều tra, xác minh, làm rõ cá nhân gian lận thi cử thì sẽ công bố theo đúng quy định. Tôi xin phép không nói thêm về vấn đề này.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình không bố trí thi cho thí sinh đã được nâng điểm

PV: Có thí sinh trong danh sách được sửa điểm năm 2018 tại Hòa Bình đang tiếp tục ôn luyện để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Vậy việc sắp xếp cho những thí sinh này tham dự kỳ thi năm nay đang được Sở thực hiện như thế nào, thưa bà?

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Hiện nay, trong tất cả các chỉ đạo của Bộ GD-ĐT không có sự chỉ đạo cho địa phương bố trí, sắp xếp thi với thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 nên tỉnh Hòa Bình không thực hiện việc rà soát.

Tất cả những thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 không phải là học sinh lớp 12 hệ THPT và ở Trung tâm giáo dục thường xuyên năm 2019 đều thuộc diện thí sinh tự do. Những thí sinh này vẫn được tham dự kỳ thi năm nay và việc bố trí để các em dự thi đều được thực hiện theo quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

PV: Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Sở GD-ĐT tỉnh đã thực hiện những biện pháp gì và có để xuất để tổ chức tốt hơn cho kỳ thi này?

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng công an, các Sở ngành, UBND các huyện xây dựng các phương án đảm bảo trong công tác coi thi, chấm thi, đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm thi. Tất cả những việc làm này nhằm giảm tối thiểu những sai sót trong kỳ thi.

Đặc biệt, ngành Giáo dục Hòa Bình đã tăng cường tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên coi thi không được chủ quan, không được buông lỏng chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm và ý thức kỷ luật khi tham gia công tâc thi THPT Quốc gia 2019.

Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nói về thành phần Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019:



Sẽ chấm lại 5% bài thi đạt điểm cao



PV: Qua quá trình chấm thi năm 2018, Bộ GD-ĐT đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường, nhất là trong quy trình chấm bài thi trắc nghiệm. Để khắc phục những lỗ hổng này, năm nay, công tác chấm thi của tỉnh sẽ được thực hiện như thế nào?

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, công tác coi thi và chấm thi đều có sự tham gia của các trường ĐH. Đặc biệt, công tác chấm thi trắc nghiệm đều do các trường ĐH chủ trì.

Đối với những bài thi Tự luận, ngoài việc chấm 2 vòng độc lập thì tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức chấm lại 5% số bài thi đạt điểm cao. Tất cả những điểm chấm thi đều có camera giám sát và có lực lượng công an bảo vệ, giám sát 24/24h.

PV: Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 nếu xảy ra những tình huống bất ngờ hay những sai phạm không thể lường trước liên quan đến đội ngũ coi thi, chấm thi thì Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình sẽ xử lý như thế nào, thưa bà?

Bà Bùi Thị Kim Tuyến: Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình có thể không lường trước được những tình huống bất ngờ, sai phạm có thể xảy ra. Tuy nhiên, Sở cũng đã có những phương án dự phòng về đội ngũ cán bộ, nhân sự để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

PV: Xin cảm ơn bà!/.

Dừng bổ nhiệm, bổ nhiệm mới các cán bộ có con được nâng điểm Đề cập phương án xử lý những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Nguyễn Hữu Đạt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Ủy ban đã lập đoàn kiểm tra với các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thành viên Hội đồng thi THPT Quốc gia 2018. Ngay sau khi có quyết định, đoàn kiểm tra đã họp, công bố quyết định và yêu cầu các đồng chí có liên quan viết báo cáo gửi đoàn kiểm tra. Sau 3 ngày, 26 cá nhân có con em được nâng điểm trong đợt kiểm tra đều nộp báo cáo kiểm điểm theo đúng quy định. Ông Nguyễn Hữu Đạt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình Đến nay, các khâu xem xét kỷ luật đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc kỷ luật của tỉnh, có đầy đủ văn bản hướng dẫn. Kết quả sau khâu thẩm tra xác minh đang có dự thảo báo cáo. Sắp tới sẽ thông qua và thông tin theo đúng quy định". Ông Nguyễn Hữu Đạt cho biết thêm, đây là vấn đề "nhạy cảm, chưa từng có trong tiền lệ", do đó, trong quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải phối hợp với nhiều tổ chức, cơ quan có liên quan xin ý kiến cũng như nhận sự hỗ trợ từ phía cơ quan công an điều tra để đảm bảo căn cứ xác minh đúng người, đúng tội. Đề cập tới việc trong thời gian đợi công bố kết quả danh sách cá nhân sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, những cán bộ, công chức, viên chức có nghi vấn con đẻ được nâng điểm có được bổ nhiệm chức vụ mới hay không, ông Bùi Văn Luyến, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, theo quy định tại khoản 11, điều 2, Quy định 102- QĐ/TW 2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên sai phạm có nêu rõ: Không được luân chuyển nhiệm vụ, phong tặng quân hàm với những Đảng viên đang được tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Đối chiếu với quy định nêu trên, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đang tiến hành xác minh, làm việc với cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý người có con được nâng điểm trong kỳ thi năm 2018. Hiện chưa công bố kết luận sai phạm, do đó, các cán bộ không đủ thời gian bổ nhiệm lại sẽ tiến hành kéo dài thời gian giữa chức vụ theo quy định vì hiện nay chưa xác định được có sai phạm hay không. Ngoài ra, không tiến hành bổ nhiệm và bổ nhiệm lại với những trường hợp có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018./.