Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

Lê Quang Kỳ là học sinh lớp 12T, Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, Lê Quang Kỳ đạt giải khuyến khích môn Tin học. Trước đó, năm 2018 em cũng đã từng đạt giải Khuyến khích trong Kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin.

Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh). Ảnh: Sonhuynhminh).

Kỳ được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH FPT và chỉ chờ kết quả tốt nghiệp để nhập học.

Tuy nhiên khi công bố điểm thi THPT quốc gia, các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên của em là 0 ( 3 môn thi thành phần Hóa- Lý- Sinh đều bị 0- 0- 0). Với điểm thi này Kỳ là học sinh duy nhất trong số 271 học sinh của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha trượt tốt nghiệp.



Sau phúc khảo, điểm số của em lần lượt 3 môn Hóa- Lý- Sinh của Kỳ là 5,75- 8,5-6,25. Tổng điểm sau phúc khảo của em 20,5 điểm. Nếu tính theo tổ hợp đăng ký vào đại học khối A1 (Toán – Lý – Anh) thì Kỳ đạt 26.1 điểm (8.6 + 8.5 + 9).



Điều đặc biệt là trước khi phúc khảo, Kỳ cũng là duy nhất trong 271 em tại Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha rớt tốt nghiệp THPT. Việc Kỳ bị rớt tốt nghiệp khiến tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của nhà trường hạ xuống, do vậy sau khi phúc khảo tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha là 100%.



Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Bá Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, thông tin Kỳ là học sinh lớp chuyên Toán và học rất tốt. Trước kỳ thi THPT quốc gia em đã nhận được học bổng vào Trường ĐH FPT nhưng khi có kết quả thi có thể do sự nhầm lẫn nên bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên của em được 0 điểm nên trở thành học sinh duy nhất rớt tốt nghiệp của trường. Chúng tôi động viên em và sau phúc khảo em đã được trả về đúng điểm của mình.



Trên trang Fanpage của Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, ngay khi có kết quả phúc khảo đã khẳng định: "THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đạt tỷ lệ tốt nghiệp năm 2019 là 100% (271/271)



“Vì trục trặc hệ thống nên Lê Quang Kỳ, lớp 12T đã bị chấm nhầm kết quả tổ hợp thi THPT QG môn KHTN 0 điểm. Kết quả sau phúc khảo đây rồi. Chúc mừng Lê Quang Kỳ, hết sức chia sẻ nỗi lo lắng cùng em trong gần 2 tuần qua. Tổng điểm khối A1 của Kỳ rất cao: 8.6 + 8.5 + 9 = 26. Ngay khi thông tin này được thông báo không chỉ thầy cô, nhiều bạn bè của Kỳ đã gửi lời chúc mừng tới Kỳ ‘vậy là ổn rồi”. Có thể nói đây là trường hợp hi hữu trong đợt phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019./.