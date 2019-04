Học viện Cảnh sát nhân dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Công an, Năm 2019, Bộ dự kiến giao 1.500 chỉ tiêu cho các trường Công an nhân dân trong năm 2019. Trong đó, 1.200 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu trung cấp.

Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 675 chỉ tiêu. Tong đó, nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát (gồm các ngành Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự, Kĩ thuật hình sự, Quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự) tuyển tổng số 585 chỉ tiêu nam, 65 chỉ tiêu nữ.

Học viện Cảnh sát nhân dân gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu của Bộ Công an là 25 chỉ tiêu nam.

Năm 2018, Bộ Công an đã ban hành 54.569 chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công an, giảm 836 chỉ tiêu so với năm 2017. Quá trình thực hiện đã được phê duyệt bổ sung 996 chỉ tiêu và điều chỉnh khoảng 3.000 chỉ tiêu.

Theo đó, đến hết tháng 1/2019, đã chiêu sinh nhập học hơn 13.000 cán bộ, học viên, đạt tỷ lệ gần 84%.

Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh năm 2018 với tổng chỉ tiêu là 350.