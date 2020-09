Hội An chuẩn bị 2 phương án khai giảng năm học mới

Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và sau đó lây lan nơi khác. Đây cũng là nơi có nhiều khu dân cư phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điềm này, thành phố Hội An vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Địa phương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 và chuẩn bị kỹ lưỡng 2 phương án khai giảng năm học mới 2020-2021.

Các trường học ở TP Hội An sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp.

Những ngày này, Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An đang nâng cấp sửa chữa nhiều hạng mục cơ sở vật chất để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Cùng với đó, nhà trường cũng tập trung chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt II, bắt đầu từ ngày 3/9. Thầy Lê Thành Vinh, Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, cho biết: "Trường cũng đã tiến hành cho cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh khối 12 khai báo y tế đầy đủ. Cơ sở vật chất thực ra đã chuẩn bị từ đợt 1, hiện đang tiếp tục củng cố thêm, đặc biệt là khâu phòng chống dịch".



Phun thuốc tiêu độc khử trùng trước ngày khai giảng.

Trong đợt thi này, thành phố Hội An là đơn vị có số lượng thí sinh dự thi cao nhất tỉnh Quảng Nam với hơn 1.200 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay, UBND thành phố đã họp Ban Giám hiệu tất cả trường học và các ban ngành liên quan trên địa bàn để triển khai phương án tổ chức.



Tại 4 điểm thi, thành phố yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các xã phường và trường học tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, phun thuốc khử độc, sát trùng trước, trong và sau khi thi. Đến nay, toàn thành phố không còn trường hợp học sinh lớp 12 nào thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly. Đặc biệt, khâu đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi luôn được thành phố coi trọng. Tất cả các điểm thi đều được bố trí đầy đủ mọi phương tiện để sát trùng, đảm bảo giãn cách theo quy định, an ninh trật tự và môi trường cảnh quang sạch sẽ. Cùng với đó, thành phố chú trọng công tác truyền thông, cổ động trực quan, vừa hướng dẫn phòng chống dịch vừa động viên tinh thần cho thí sinh, hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tự tin và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: "Đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cơ bản chúng ta đã kiểm soát được tình hình, nắm quan trọng nhất là tình hình dịch tễ của học sinh, của cán bộ coi thi và các đối tượng liên quan khác".

Tại Trường Tiểu học &Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, để chuẩn bị khai giảng năm học mới, nhà trường đã phun thuốc khử trùng, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho 83 học sinh vào lớp 1 theo chương trình thay sách giáo khoa đồng thời liên hệ, hướng dẫn phụ huynh học sinh về từ vùng dịch thực hiện đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thầy Lê Hùng Sỹ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường thực hiện phương án là khai giảng theo chỉ đạo của thành phố, một là trực tuyến nếu như thực hiện cách ly, nếu không thì vừa trực tuyến vừa trực tiếp bằng hình thức trang trí trực quan trên sân trường".

Bước vào năm học mới 2020-2021, thành phố Hội An có khoảng 6.000 học sinh đầu cấp. Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai nhiệm vụ năm học mới cho tất cả các trường học, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh nhưng phải tạo được khí thế phấn khởi, sôi nổi khi bước vào năm học mới.

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An cho biết, mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, kể cả sách và trang thiết bị phục vụ việc thay sách giáo khoa cho học sinh lớp 1. Căn cứ vào tình hình thực tế, phòng GD-ĐT sẽ tham mưu cho thành phố có văn bản chỉ đạo sát sao về công tác khai giảng, vừa đảm bảo phòng dịch, an toàn cho các em đến trường nhưng tạo ra tâm thế cho các em khi bước vào năm học mới ở tất cả các bậc học./.