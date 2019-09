Hôm nay, cả nước tưng bừng Lễ khai trường “không bóng bay“

07:01 ngày 05/09/2019

Chúng em muốn ngày khai giảng bớt hình thức VOV.VN - Dù mấy năm gần đây, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tổ chức ngày khai giảng gọn nhẹ nhưng dường lễ khai giảng vẫn mang nặng tính hình thức.

Trước đó, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.



Công điện của Thủ tướng nêu rõ, triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, các trường học cần đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái và an toàn giao thông đối với hoạt động vận chuyển học sinh bằng xe buýt, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian qua.



Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông,....



Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại khu vực trường học trong ngày khai giảng.