Hợp tác quốc tế: "Chìa khóa" giải bài toán nhân lực chất lượng cao

Hôm nay (6/11), tại Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra Phiên họp chiến lược thường niên Mạng lưới UK-Vietnam EmpowerTNE.

Mạng lưới UK - Viet Nam EmpowerTNE lần đầu được ra mắt vào ngày 10/11/2025 trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột hợp tác quan trọng, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi học thuật, khuyến khích phát triển chương trình liên kết và tăng cường năng lực tiếng Anh trong hệ thống giáo dục.

Toàn cảnh phiên họp chiến lược thường niên Mạng lưới UK-Vietnam EmpowerTNE

Chia sẻ tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Chủ tịch Mạng lưới UK - Viet Nam EmpowerTNE cho biết, sau 1 năm, mạng lưới đã quy tụ được 18 trường đại học thành viên trên cả nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, mạng lưới tạo ra cơ hội để các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên trao đổi kinh nghiệm, tìm ra hướng đi chung nhằm thúc đẩy các chương trình đào tạo xuyên quốc gia tại các trường thành viên.

"Quốc tế hóa không chỉ là gửi sinh viên ra nước ngoài, mà chúng ta còn tạo điều kiện để các em được học tập ngay tại Việt Nam nhưng trong một môi trường quốc tế, với các chương trình đào tạo quốc tế, bằng cấp quốc tế hoặc bằng song ngữ của các trường đại học Việt Nam", PGS.TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Chủ tịch Mạng lưới UK - Viet Nam EmpowerTNE cho biết, sau 1 năm, mạng lưới đã quy tụ được 18 trường đại học thành viên trên cả nước

Bên cạnh đó, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác hàng đầu tại Vương quốc Anh, các trường đại học Việt Nam được hỗ trợ, tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Sinh viên theo học các chương trình này cũng có thêm nhiều đặc quyền khi được tham gia các chương trình trao đổi sinh viên. Nhấn mạnh về tính đa dạng của mạng lưới khi hội tụ cả trường công - trường tư, khối ngành kinh tế và khối ngành kỹ thuật, Chủ tịch Mạng lưới UK - Viet Nam EmpowerTNE đánh giá đây là một "cộng đồng học tập" mang tính liên ngành rất cao. Trong bối cảnh mọi ngành kinh tế hiện nay đều ứng dụng mạnh mẽ công nghệ như AI hay tự động hóa, các diễn đàn và sân chơi liên trường sẽ gia tăng cơ hội trải nghiệm toàn diện cho người học.

Đánh giá về vai trò của hợp tác quốc tế đối với nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu đổi mới của đất nước, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho rằng, hợp tác quốc tế giúp các trường đại học Việt Nam mở ra những chương trình đào tạo mang tính định hướng. Nhiều chuyên ngành, đặc biệt là công nghệ cao, đã phát triển mạnh trên thế giới nhưng vẫn còn mới mẻ tại Việt Nam. Việc "bắt tay" với các đối tác giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng mở các chuyên ngành mới, đáp ứng sát nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Bên cạnh đó, quá trình hợp tác quốc tế cũng mở ra cơ hội kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu. Các trường đại học nước ngoài luôn có mạng lưới doanh nghiệp đối tác đồng hành. Khi triển khai chương trình liên kết tại Việt Nam, các doanh nghiệp này có thể tham gia tư vấn, hỗ trợ đào tạo hoặc tiếp nhận sinh viên thực tập, mang lại môi trường cọ xát thực tế chất lượng cao.

Đặc biệt, việc tăng cường năng lực nghiên cứu giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học tại Vương quốc Anh – quốc gia có nền công nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, thông qua các hoạt động trao đổi học thuật quốc tế, các nhóm nghiên cứu, giảng viên và sinh viên có thể làm việc chung, tìm ra những hướng đi chung mà hai bên cùng quan tâm. Đây là tiền đề rất quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay.