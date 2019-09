Khánh Hòa thiếu gần 700 giáo viên

Tỉnh Khánh Hoà đang thiếu giáo viên trầm trọng, nhất là cấp học Mầm non thiếu hơn 400 giáo viên, cấp Tiểu học thiếu gần 200 giáo viên. Hiện nay, các trường học đang tinh giản biên chế, nguy cơ không đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên, 1 lớp để tổ chức dạy 2 buổi/ ngày. Nhiều trường mầm non, Tiểu học, sĩ số học sinh mỗi lớp đều cao hơn so với quy định.

Khánh Hoà thiếu trầm trọng giáo viên mầm non

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung thêm 550 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp ngành giáo dục. Trước mắt, để đảm bảo việc dạy và học, tỉnh Khánh Hòa cho phép các đơn vị được tuyển dụng giáo viên thỉnh giảng, trả kinh phí theo tiết dạy hoặc áp dụng việc dạy tăng giờ, tăng tiết đối với các giáo viên trong trường.