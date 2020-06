Kiến nghị vẫn phân hóa đề thi Tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học

Trao đổi tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, đại diện các Sở GD-ĐT địa phương đưa ra nhiều kiến nghị về công tác tổ chức thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra.

Toàn cảnh hội nghị.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, năm nay, toàn tỉnh có 17.907 thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT với 707 phòng thi tại 55 điểm thi khác nhau. Quảng Nam dự kiến huy động 3.087 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ công tác coi thi, chấm thi. Ông Quốc cho rằng, Bộ GD-ĐT đã nhanh chóng ban hành và tuyên truyền về quy chế thi. Song công tác đảm bảo an toàn kỳ thi cần được đặt lên hàng đầu. “Bất cứ sơ hở ở khâu nào cũng có thể xảy ra sự cố. Quan trọng nhất là đề thi. Đây là công cụ, cơ sở để đánh giá chất lượng cũng như điều chỉnh việc dạy và học tại các địa phương. Đề thi dùng để xét tốt nghiệp, song cũng cần đảm bảo tính phân hóa để các trường đại học có thể tuyển sinh. Bộ GD-ĐT cũng cần đặc biệt chú ý với vấn đề vận chuyển, quản lý đề thi, nhất là ở các tỉnh vùng núi”, ông Quốc kiến nghị.



Bên cạnh đó, đánh giá cao việc Bộ GD-ĐT sử dụng dữ liệu điểm thi để đánh giá, phân tích kêt quả thi tốt nghiệp để dối chiếu so sánh với kết quả học của học sinh. Song ông Quốc cũng cho rằng, Bộ GD-ĐT không nên tiếp tục xếp thứ tự điểm thi trung bình các môn thi của các địa phương (phổ điểm- phóng viên) bởi sẽ gây áp lực và rất bất cập cho các Sở GD-ĐT.

“Đề nghị Bộ GD-ĐT chấm dứt việc này, chúng tôi thấy đây là việc không có lợi, kết quả xếp hạng không có tính thuyết phục mà ngược lại còn trở thành thông tin khiến các Giám đốc Sở áp lực”, ông Quốc nêu ý kiến

Đại diện Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng cho rằng, để khắc phục những sự cố của năm trước, Bộ GD-ĐT nên kiểm tra chất lượng máy móc để quét bài thi trắc nghiệm được chính xác, tổ chức tập huấn việc sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm cho các địa phương.

Với công tác thanh tra, kiểm tra, ông Quốc cho biết, trong kỳ thi năm nay, sẽ có thanh tra 3 cấp, song đến nay các địa phương cần hướng dẫn cho tiết hơn về công tác thanh tra. “Thanh tra 3 cấp sẽ tổ chức ra sao để không chồng chéo, nên có thanh tra cắm chốt tại các điểm thi hay bố trí thanh tra lưu động”, ông Quốc thắc mắc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cũng cùng kiến nghị cho rằng Bộ GD-ĐT nên ra đề có tính phân hóa để vừa có thể xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học bởi hiện nay hầu hết các trường ĐH đều sử dụng kết quả này để xét tuyển.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cũng kiến nghị, năm nay không có sự tham gia của các trường ĐH vào công tác coi thi, chấm thi, do đó Bộ cần quy định rõ các khâu và tăng cường giám sát của lực lượng công an thành phố, giám sát liên tục trong suốt quá trình chấm thi để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An lại kiến nghị Bộ GD-ĐT cần cải tiến phần mềm chấm thi trắc nghiệm để đảm bảo tính chính xác. Phần mềm quản lý thi cũng cần được nâng cấp để không xảy ra các sự cố khi thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Cần kiểm soát việc dạy thêm, học thêm

Giải đáp thắc mắc của các địa phương về các vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, các địa phương cần chủ động làm tốt, công khai minh bạch để có được kết quả đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Việc liên quan đến phổ điểm, công bố kết quả thi chỉ là những việc mang tính chất kỹ thuật. Do đó, không phải vì thế mà địa phương lo ngại, bởi có thể xem đây là chỉ số để có những giải pháp cải tiến chất lượng dạy và học ở địa phương tốt hơn. Thậm chí, đây cũng là chỉ số để Bộ GD-ĐT theo dõi nếu như có những tình huống bất thường, để qua đó có những chỉ đạo làm rõ thêm vấn đề.

Bộ trưởng Nhạ cũng cho rằng, Các sở GD-ĐT cần tiếp tục chỉ đạo các nhà trường dạy học, ôn tập theo chương trình, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT bảo đảm chất lượng, để học sinh yên tâm, tự tin dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chủ yếu tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản, giảm các câu hỏi khó và mức độ khó của đề thi. Do đó, công tác ôn tập cần có sự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới của kỳ thi, giúp học sinh ôn thi nhẹ nhàng, không áp lực. Các nhà trường cần chỉ đạo, kiểm soát việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định, để công tác dạy học trong nhà trường an toàn, học sinh học tập, ôn thi không căng thẳng.

“Bộ GD-ĐT đã ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Đề nghị các địa phương sớm thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, trong đó phân công rõ công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên. Việc tham gia Ban chỉ đạo cần tránh mang tính hình thức, phân công công việc chung chung rồi thực hiện không nghiêm túc, dẫn đến hổng dù chỉ một khâu cũng có thể gây rủi ro lớn. Đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo các sở ban ngành liên quan tham gia Ban chỉ đạo kỳ thi và ưu tiên cho công tác này trong thời gian tới”, ông Nhạ nhấn mạnh./.