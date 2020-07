Lâm Đồng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 39 điểm thi với 583 phòng thi được bố trí ở tất cả huyện, thành phố. Bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cùng với chỉ đạo ôn tập, hệ thống kiến thức cho các em học sinh, Sở đã kiểm tra, rà soát, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực phục vụ kỳ thi.

“Để tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các em học sinh có điều kiện đến điểm thi, Sở GD-ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí 39 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Để các em học sinh di chuyển từ nhà đến điểm thi với khoảng cách không quá xa tương đương như các em đi học”- bà Phạm Thị Hồng Hải cho biết.

Học sinh Lâm Đồng tích cực ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngành giáo dục Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên, xây dựng, thực hiện các phương án, kế hoạch giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh... Tại các trường học, đồng thời với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các thầy cô giáo đã tập trung ôn tập kiến thức cho học sinh để bù lại thời gian phải nghỉ học vì dịch covid-19.

Thầy giáo Nguyễn Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Tây Sơn, thành phố Đà Lạt, cho biết đến thời điểm này các em học sinh lớp 12 phần lớn các em tập trung học rất nghiêm túc. "Kết quả các lần kiểm tra vừa qua, các em đáp ứng được những nội dung bộ giáo dục và chương trình học đề ra. Hy vọng rằng kỳ thi tốt nghiệp các em sẽ đặt kết quả cao như mọi năm”- thầy giáo Nguyễn Văn Trai cho biết.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của địa phương. Tuy vậy, ông Thành cũng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần tăng thêm nhân sự làm nhiệm vụ tại các điểm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan.



“Việc bảo quản đề bài ở các điểm thi cần phải tăng cường thêm lực lượng. Về công tác coi thi, qua kiểm tra 39 điểm thi, chúng tôi chuẩn bị khá tốt nhưng ở những điểm có ít người thì có thể tăng thêm. Mỗi điểm thi cần phải có ít nhất 1 phòng dự phòng"- ông Nguyễn Xuân Thành cho biết./.