Đây là thông tin được đưa ra tại lớp tập huấn trực tuyến kết hợp trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về hỗ trợ học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng diễn ra trong 2 ngày (17/11-18/11) do Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Thị Nhung phát biểu khai mạc tập huấn

Phát biểu tại tập huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Thị Nhung cho biết, hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành phương thức vận hành hằng ngày trong giảng dạy, học tập và quản trị nhà trường. Không gian mạng không chỉ là công cụ công nghệ mà đã trở thành môi trường học tập, giao tiếp và giải trí của các em.

Thời gian qua, nhiều chủ trương, văn bản quan trọng về bảo vệ trẻ em trên môi trường số đã được ban hành, như Luật Trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.

Bên cạnh lợi ích to lớn về tiếp cận tri thức và sáng tạo, học sinh cũng đứng trước nhiều nguy cơ ngày càng đa dạng, tinh vi như lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài khoản, “bắt cóc online”, lộ lọt dữ liệu cá nhân, tin giả, bắt nạt trực tuyến, nghiện game và mạng xã hội, các “thử thách” nguy hiểm, cờ bạc trá hình, hình ảnh, video giả mạo do trí tuệ nhân tạo tạo ra, và đặc biệt là nguy cơ xâm hại, tống tiền tình dục trẻ em trực tuyến.

Kết quả khảo sát do Bộ GDĐT thực hiện cuối năm 2025 trên hơn 1 triệu học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho thấy phần lớn học sinh khi gặp sự cố trên mạng không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô do sợ bị la mắng, sợ bị tịch thu điện thoại hoặc thiếu niềm tin. Trong khi đó, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên còn lúng túng khi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng mang tính thực hành, khi tiếp nhận chia sẻ của học sinh cũng như trong quy trình xử lý, phối hợp liên ngành.

Các đại biểu tham gia tập huấn

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Nhung, bảo vệ học sinh trên không gian mạng không phải là việc làm nhất thời, không thể giải quyết bằng một vài văn bản hành chính khô cứng hay lệnh cấm đoán cực đoan, mà là một quá trình kiên trì, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tâm huyết của toàn hệ thống.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ, Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Nhung nhận định, đội ngũ cốt cán sau tập huấn sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai, nhân rộng công tác hỗ trợ học sinh an toàn trên không gian mạng tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Giáo viên là người tiếp xúc với học sinh hằng ngày, là người giữ vị trí then chốt để giáo dục phòng ngừa, sớm phát hiện dấu hiệu bất thường và là chỗ dựa tin cậy khi học sinh gặp sự cố. Do đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán chính là giải pháp mang tính gốc rễ và bền vững nhất.

Chương trình tập huấn được thiết kế lấy trải nghiệm và thực hành làm trung tâm, gồm 6 chuyên đề: học sinh trong môi trường số và khung bảo vệ học sinh trên không gian mạng ở Việt Nam; nhận diện các nguy cơ phổ biến đối với học sinh trên không gian mạng; giáo dục kỹ năng tương tác an toàn trên không gian mạng cho học sinh; phát hiện, hỗ trợ và xử lý ban đầu khi học sinh gặp sự cố trên không gian mạng; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng trong hỗ trợ học sinh; ví dụ minh họa và thực hành thiết kế hoạt động giáo dục theo từng cấp học.