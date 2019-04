Lãnh đạo trường học phải chịu trách nhiệm khi xảy ra bạo lực học đường

Sau hàng loạt vụ việc bạo lực học đường với tính chất phức tạp và nghiêm trọng, gây xôn xao, bức xúc trong dư luận, tối 16/4, Bộ GD-ĐT ra Chỉ thị 993 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Nữ sinh Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện (Ảnh: Tiền phong)

Chỉ thị do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký nêu rõ, Bộ giao cho thủ trưởng (hiệu trưởng) cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục.



Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn, Đội.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường. Trường phải phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để việc thực hiện kế hoạch hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, chỉ thị nêu rõ các trường phải tiến hành rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Trong đó, Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở đào tạo giáo viên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên tư vấn trong trường học. Đặc biệt là bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm của nhà giáo.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Chỉ thị cũng nêu rõ Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể để thành lập tổ công tác liên ngành phòng chống bạo lực học đường, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.