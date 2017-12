Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định số 8722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn.



Theo đó, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2018 bắt đầu từ ngày 30/12/2017 cho đến hết ngày 1/1/2018.



Đối với cấp học mầm non và tiểu học, học kỳ I bắt đầu từ 6/9 đến 5/1/2018, học kỳ II bắt đầu từ 9/1/2018 đến 18/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.



Đối với cấp THCS, THPT, học kỳ I bắt đầu từ 14/8 đến 23/12/2018, học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2018 đến 14/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.



Đối với giáo dục thường xuyên, học kỳ I bắt đầu từ 28/8 đến 23/12/2018, học kỳ II bắt đầu từ 26/12/2018 đến 14/5/2018, kết thúc năm học vào ngày 25/5/2018.



Cụ thể về việc nghỉ học kỳ I năm học 2017-2018, theo quy định, cấp mầm non, tiểu học sẽ nghỉ ngày 8/1/2018. Cấp THCS, THPT, GDTX sẽ nghỉ ngày 30/12/2017.



Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường cần chuẩn bị chu đáo nội dung sơ kết học kỳ đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả nhằm động viên, khích lệ giáo viên và học sinh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2017-2018.



Thời gian tổ chức nên lồng ghép vào tiết chào cờ đầu tuần (không quá 2 tiết học). Kết thúc sơ kết học kỳ I, học sinh vẫn học bình thường theo thời khóa biểu. Nếu điều kiện thời tiết, nếu trời rét, các trường không tổ chức sơ kết học kỳ vào tiết 1,2 để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.



Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Ngoài các ngày nghỉ theo quy định, không được tự cho học sinh nghỉ học, trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý./.

Chi tiết các ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ trong năm 2018 VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành lịch nghỉ lễ, tết năm 2018.