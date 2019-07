Lớp “con nhà nghèo”: 29 em xuất sắc đạt điểm xét tuyển khối C trên 20

Huyện Yên Thành vùng quê lúa của xứ Nghệ luôn được biết đến là vùng đất hiếu học với nhiều thành tích nổi trội trong những năm vừa qua. Nơi đây mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vượt qua tất cả, năm nào trên “Bảng vàng thành tích” của tỉnh Nghệ An đều có những dấu ấn đặc biệt đến từ cô cậu học trò quê lúa.

Tập thể lớp 12A6 chụp ảnh kỷ niệm dưới mái trường THPT Yên Thành 2.

Khi điểm thi THPT quốc gia năm 2019 được công bố, trường THPT Yên Thành 2 đóng tại địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An lại một lần nữa gây ấn tượng khi lớp 12A6 của trường có đến 29 học sinh đạt điểm xét tuyển đại học khối C trên 20 điểm. Với đặc thù riêng của khối C để có được kết quả như vậy là sự nỗ lực không ngừng của những thầy cô, học sinh nơi đây.



“Cả lớp thì mất gần một nửa là học sinh con gia đình thuộc diện cận nghèo và nghèo. Thậm chí có những trường hợp điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, nhà trường cũng như tập thể lớp phải luôn luôn động viên, quyên góp ủng hộ để các em tiếp tục đến trường. Nhưng vượt qua tất cả mọi khó khăn đó các em đã đạt được thành tích rất xuất sắc, là giáo viên chủ nhiệm tôi vô cùng hạnh phúc”, cô Trần Thị An giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 tâm sự.

Trong lớp 12A6, thì Trần Thị Cẩm Hằng là học sinh có điểm xét tuyển đại học khối C cao nhất với 26,75 điểm, trong đó Ngữ Văn 8,5 điểm, Lịch Sử 8,75 điểm và Địa Lý 9,5 điểm. Xếp ngay sau là nữ sinh Lưu Thị Thơ với tổng điểm 3 môn khối C là 26,25 điểm…

Trần Thị Cẩm Hằng nữ sinh có điểm xét tuyển đại học khối C là 26,75 điểm.

Nhắc đến trường hợp cô học trò Lưu Thị Thơ, cô Trần Thị An xúc động: “Hoàn cảnh gia đình em Thơ rất khó khăn, nhiều năm liền gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ em không may qua đời cách đây ít năm. Đó cũng là cú sốc tâm lý rất lớn đối với em, trong những thời khắc em khó khăn nhất cả lớp luôn ở bên động viên em vượt qua khó khăn. Nhưng chính nghị lực của bản thân em đã giúp em vượt qua để đạt được thành tích cao trong học tập trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo”.

Không chỉ riêng Lưu Thị Thơ mà những học sinh khác như em Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Đoài, Nguyễn Anh Thơ, Ngô Xuân Sắc… đều là những học sinh có điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, mỗi em đều có một hoàn cảnh riêng. Cái nghèo, cái khổ khiến điều kiện để các em đến những lớp học thêm, mua những bộ sách nâng cao dường như là không có. Thay vì đến những lớp học thêm để bồi dưỡng nâng cao kiến thức các em lại phải ra đồng phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Rời lớp học phần lớn thời gian các em đều làm bạn với đồng ruộng, với những công việc không tên thường ngày ở nhà để giúp bố mẹ.

Cũng theo cô An, làm chủ nhiệm 3 năm cô luôn khuyến khích khả năng tự học của mỗi học sinh trong lớp. Đặc biệt cách học nhóm giúp các em trao đổi kiến thức, bổ trợ cho nhau để cùng tiến bộ, mỗi bạn trong lớp luôn là “niềm cảm hứng” khích lệ các bạn khác học tập. Đặc biệt, trong mỗi giờ lên lớp, các em rất tập trung và nắm chắc kiến thức cơ bản. Cách dạy của cô giáo không chỉ khuyến khích khả năng sáng tạo của mỗi học sinh đặc biệt nó còn phù hợp với điều kiện của các em. Năm lớp 11, 9 học sinh của lớp A6 được chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An, trong đó có 8 em đoạt giải gồm 2 giải Nhì, 4 giải 3 và 2 giải khuyến khích.

Thầy Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng trường THPT Yên Thành 2 cho biết: Năm nay kết quả thi THPT của trường rất tốt, tại những lớp khối A của trường kết quả cũng tốt hơn. Tuy nhiên đối với khối C với nhiều đặc thù có được kết quả như lớp 12A6 là một sự nỗ lực rất lớn. Lớp cũng có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường luôn quan tâm, động viên các em cố gắng trong học tập, vượt qua hoàn cảnh các em đã đạt được kết quả khiến thầy cô tự hào.

Trong lớp với mỗi người một ước mơ, như Cẩm Hằng sẽ theo ngành luật, người làm cô giáo… nhưng tất cả sẽ nhớ mãi mái trường Yên Thành 2, vùng quê lúa nơi những năm tháng các em đã vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh để ghi nên dấu ấn đặc biệt với những điểm số ấn tượng. Đó là những bó hoa đẹp nhất mà các em dành tặng thầy cô những người đã không quản mọi khó khăn, vất vả vì các em./.