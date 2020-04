Một số tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Học sinh TP HCM bắt đầu đi học lại từ ngày 4/5

Chiều nay (28/4), UBND TP HCM đã ban hành quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 4/5 tới.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP HCM chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở LĐTBXH; thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Ngoài xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc học sinh đi học lại, UBND TP HCM cũng yêu cầu Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB-XH phải có hướng dẫn cụ thể các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đánh giá an toàn mức độ an toàn theo bộ tiêu chí riêng.

Đối với các trường mầm non công lập, các trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, UBND TP HCM giao các quận, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại./.(Kim Dung/VOV- TP HCM)

Từ 4/5, toàn bộ học sinh Đắk Lắk đi học trở lại

Chiều nay (28/4), UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn thống nhất cho học sinh tất cả các cấp đi học trở lại vào ngày 4/5 tới, sau thời gian dài nghỉ học để phòng dịch Covid 19.

Giáo viên trường Mầm non TâyNguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk vệ sinh trường lớp sẵn sàng đón học sinh.

Theo đó, từ ngày 4/5, tất cả học sinh mầm non, tiểu học, học sinh khối lớp 6,7,8; học sinh, học viên các cơ sở giáo dục đi học trở lại. Trước đó, từ ngày 27/4, học sinh lớp 9, khối THPT và giáo dục thường xuyên của tỉnh đã trở lại trường.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời điều chỉnh kế hoạch dạy học hợp lý đảm bảo chất lượng và kế hoạch thời gian năm học.



Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ sở giáo dục của tỉnh đã sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Ông Khoa nói: “Trước khi đón các em trở lại trường, tất cả nhà trường đều phải tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn lau chùi bàn ghế, và tất cả các dụng cụ mà các em có thể tiếp xúc để làm sao đảm bảo vệ sinh trường lớp khi các em đi học. Và hướng dẫn cho giáo viên các trường đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học và thường xuyên rửa tay bằng xà bông và dung dịch sát khuẩn”. (Hương Lý/VOV- Tây Nguyên)

Yên Bái sắp xếp học sinh trở lại lớp theo từng giai đoạn

Sau khi cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại vào ngày 23/4, UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn hỏa tốc số 1179 về việc cho học sinh, học viên, sinh viên các lớp còn lại trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống COVID-19.

Sau khi cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường vào ngày 23/4, tỉnh Yên Bái sắp xếp học sinh, viên các lớp còn lại đến lớp từ 4/5.

Học sinh lớp 5 các trường tiểu học và học sinh các trường THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp; sinh viên trường cao đẳng đi học trở lại từ ngày 4/5.

Học sinh mẫu giáo 5 tuổi các trường mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 các trường tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5. Học sinh mẫu giáo 3, 4 tuổi đi học trở lại từ ngày 18/5.

Lưu học sinh nước CHDCND Lào tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Để đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh trở lại trường học, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. (Đinh Tuấn, Thừa Xuân/VOV- Tây Bắc)