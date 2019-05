NHG – đại diện duy nhất từ Việt Nam nhận giải thưởng ISA 2019

Trong hai ngày 24 và 25/5, đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã tham dự Lễ trao giải, chuỗi tọa đàm và triển lãm giáo dục quốc tế International School Awards 2019 diễn ra tại Đại học Chitkara, Punjab, Chandigard, Ấn Độ. NHG là đơn vị duy nhất đến từ Việt Nam nhận giải ISA 2019, bên cạnh hơn 500 trường học, 100 tổ chức giáo dục, 1.000 đại biểu là chính khách, nhà giáo dục, chuyên gia, 50 diễn giả… đến từ 51 quốc gia trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Malaysia, Philipines, Afghanistan, Oman…

Thầy Ngô Thành Nam, đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng nhận giải thưởng “Trường học tốt nhất trong sử dụng công nghệ” tại Lễ trao giải International School Awards 2019 diễn ra tại Ấn Độ.

Tại chương trình, NHG vinh dự nhận giải thưởng “Trường học tốt nhất sử dụng công nghệ” (The best school using technology). Giải thưởng dành cho những trường học sử dụng công nghệ để tăng cường tương tác và hỗ trợ học sinh, được thẩm định qua 9 bước từ xem xét hồ sơ, kiểm chứng, đối chiếu trong khu vực địa phương và quốc gia, xếp hạng, đánh giá và tái đánh giá, công bố kết quả. Ông Ngô Thành Nam, Phó phòng tiểu học Ban chuyên môn K-12 đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng và tích cực đóng góp tại diễn đàn.

Vinh danh những tiến bộ trong giáo dục

ISA đánh giá cao những thành tựu ứng dụng công nghệ của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng trong những năm qua, đặc biệt là việc ứng dụng Microsoft Office 365 trong quản lý và giảng dạy trên toàn hệ thống. Khởi nguyên từ công nghệ, với nền tảng vững chắc cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục năng động sáng tạo, NHG đang dần hoàn thiện và phát triển nhiều ứng dụng công nghệ trong lớp học.

Theo đó, việc giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên được triển khai trên nền tảng đám mây của bộ Office 365 giúp cho các hoạt động này được này được diễn ra mọi lúc mọi nơi. “Việc học tập của học sinh cũng vượt ra khỏi phạm vi của 4 bức tường của lớp học với sự hỗ trợ từ công nghệ. Bên cạnh đó, việc kết nối, trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên, nhà trường được cập nhật thường xuyên trên nền tảng các công cụ quản lí lớp học như iPortal”, thầy Ngô Thành Nam cho biết.

Thầy Ngô Thành Nam và bạn bè quốc tế là những giáo viên xuất sắc đạt giải thưởng đến từ Malaysia và Philipines.

Phát biểu khai mạc, bà Krishna Varma, đại diện Ban tổ chức từ Robo Genie chia sẻ sự thành công của ISA Dubai Summit 2018 đã truyền cảm hứng để mở rộng quy mô của ISA 2019 sang mùa thứ 3. “ISA vinh danh những tiến bộ trong giáo dục thông qua một nền tảng toàn cầu. Chương trình tạo ra môi trường cho sự tương tác văn hóa giữa các trường học trên thế giới. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những trường học quốc tế đến cùng với nhau, kết nối, chia sẻ, tạo ra những sự hợp tác và bước phát triển đột phá”, bà Krishna Varma nói.

Tại diễn đàn ISA 2019, các diễn giả và khách tham dự cùng chia sẻ, thảo luận, tranh biện về những giải pháp cho những thách thức trong trường học hiện đại, đưa ra những nền tảng hợp tác về phía quốc gia, giới thiệu những mô hình công nghệ và ý tưởng mang lại hiệu quả cao trong trường học. ISA 2019 tập trung vào ba nội dung chính: ứng dụng công nghệ trong giáo dục, tinh thần khởi nghiệp trong trường học và sự phát triển bền vững.

Những nội dung này cũng được thể hiện sâu sắc trong các chương trình giáo dục ưu việt của hệ thống NHG, bao gồm chương trình tài chính, khởi nghiệp JA, STEAM, học viện mạng Cisco, kỹ năng đọc hiểu ERP…

Thúc đẩy quan hệ quốc tế

Trong bài phát biểu của mình, Tiến sĩ Attlaullah Wahidyar, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Afghanistan chia sẻ: “Hôm nay tôi sẽ nói về hòa bình, công bằng và sự tổ chức vững mạnh. Khi nói về những điều này, tôi cho rằng trường học sẽ là cánh cổng dẫn đến hòa bình. Giữa những khó khăn hạn chế, Afghanistan vẫn có hơn 10 triệu học sinh, cả nam và nữ. Chúng tôi cho rằng lớp học hôm nay là xã hội ngày mai. Do đó, sự công bằng đến từ việc chúng ta thiết kế lớp học của mình, xã hội của mình, đất nước của mình”.

Tiếp đó, Praveen Wadalkar, nhà đồng sáng lập và Tổng giám đốc Teacher Tech Solutions nhận định: “Những ứng dụng công nghệ như Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến sự tác động cho học sinh một cách đa dạng và mạnh mẽ. AI – sử dụng công cụ dạy học và tư vấn cho học sinh mọi nơi, mọi lúc. Có thể nói công nghệ không thể thay thế giáo viên nhưng chắc chắn một điều rằng: những giáo viên sử dụng công nghệ sẽ thay thế những giáo viên không làm điều đó”.

Abby Viral, Tổng giám đốc Huppme, diễn giả tại chương trình cho rằng trường phổ thông là nền tảng của giáo dục đại học - giúp định hình lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. Trường học phải là nơi gieo trồng hạt giống của sự sáng tạo, tò mò, đam mê để học sinh theo đuổi ước mơ của mình. Do đó, nhà trường nên thêm những giá trị cộng thêm về kinh doanh – khởi nghiệp như xây dựng thương hiệu… Những điều này giúp thiết lập những kỹ năng khởi nhiệp giúp các em đối mặt với thế giới thực một cách tự tin”.

Bên cạnh đó, không có sự phát triển nào là sự thật nếu nó không bền vững. Cùng với tầm nhìn của UNESCO về sự phát triển bền vững, ISA truyền tải thông điệp về sự phát triển bền vững thông qua việc kết nối đông đảo các trường, tạo ảnh hưởng đến tư duy của xã hội bằng việc xây dựng nền tảng trong những năm đầu tiên của học sinh. Trong đó, Tiến sĩ Deepak Vohra, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Vương quốc Lesotho và Guinea-Bissau đã chia sẻ những xu hướng toàn cầu dẫn đến sự thay đổi tích cực. Ông chia sẻ tại Ấn Độ năm 1950 chỉ có 500 ngôi trường nhưng hiện nay đã có 60,000 trường đại học, trong đó 320 triệu sinh viên nữ. Cũng theo ông, sự phát triển của Ấn Độ đi cùng với lịch sử tăng trưởng một cách chú trọng vào công nghệ và giáo dục.

Trước đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – một thành viên của NHG cũng vừa ra mắt Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ - đơn vị đầu tiên tại TP.HCM và thứ hai của cả nước. Trung tâm là nơi nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực tiễn về Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nói riêng và các quan hệ quốc tế nói chung. Nhiều hoạt động hợp tác toàn cầu, tăng cường liên kết của NHG được ghi nhận và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, gợi mở nhiều cơ hội phát triển trong tương lai./.