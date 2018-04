Những loại máy tính sử dụng trong phòng thi THPT Quốc gia 2018

Theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04 năm 2017 của Bộ GD-ĐT, quy định khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh cần lưu ý với những loại máy tính được sử dụng ở phòng thi. (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, danh sách các máy tính cầm tay thông dụng đã được phép mang vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) mà thí sinh được phép mang vào phòng thi bao gồm:

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX

- VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;

- Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus;

- Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II;

- Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

- Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương

Như vậy là trong danh sách này có 3 máy tính bỏ túi mới được cập nhật so với danh sách máy tính được mang vào phòng thi ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017, lần lượt là Casio FX 580VNX, VinaCal 570 EX Plus và Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II.

Đây là điểm mới học sinh cần lưu ý./.

