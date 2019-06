Phát hiện nhiều thiết bị công nghệ cao siêu tinh vi để gian lận thi cử

Đại úy Hà Quang Huy, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội, thời gian qua, công an thành phố đã phát hiện và xử lý rất nhiều đối tượng có hoạt động kinh doanh, buôn bán và sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử. Các thiết bị này được bán phổ biến với mức giá từ 1-5 triệu đồng.



Theo Đại úy Hà Quang Huy, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, hiện nay các thiết bị để gian lận thi cử ngày càng được thiết kế tinh vi, khó phát hiện. Về cấu tạo chung, các thiết bị có cấu tạo gồm 2 phần chính: tai nghe hạt đậu siêu nhỏ, gắn sát vào màng nhĩ để phát âm thanh cho thí sinh và bộ thu phát có gắn thẻ sim điện thoại có chức năng thu âm, ghi hình.

Các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử được thiết kế tinh vi, siêu nhỏ. (Ảnh minh họa)

“Hiện nay, các đối tượng đang giao dịch 2 dạng thiết bị phổ biến là thu phát có dây và thu phát không dây. Loại có dây được phát hiện từ nhiều năm trước, khi sử dụng, thí sinh thường gắn vào cổ áo, dấu trong trang phục hoặc khâu chìm trong vải áo. Nhưng hiện nay các thiết bị này được cải tiến tinh vi, dùng sim điện thoại gắn vào các thiết bị, thí sinh nhận âm thanh qua tai nghe siêu nhỏ. Chỉ từ đầu năm 2019 đến nay, công an TP Hà Nội đã phát hiện 1 loạt các thiết bị thu phát không dây được ngụy trang khéo léo dưới dạng cúc áo. Nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện”, Đại úy Hà Quang Huy cho biết.

Cũng theo đại diện Công an TP Hà Nội, hiện nay các thiết bị công nghệ cao thường được sản xuất với các dạng như cúc áo, thẻ ATM, bút bi, USB có gắn thẻ sim và tai nghe hạt đậu, chìa khóa xe máy, ô tô, gọng kính cận, đồng hồ đeo tay có chức năng nhận, chuyển văn bản. Hay thậm chí các loại máy tính trong danh mục mang vào phòng thi cũng được lập trình, lắp thêm các thiết bị thu phát sóng bên trong.

Đại úy Hà Quang Huy cho rằng, nếu những thiết bi này được đưa vào phòng thi, hậu quả sẽ khôn lường. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, giám thị vẫn có thể nhận biết được những thí sinh gian lận thi cử.

“Những thí sinh dùng các thiết bị này sẽ thường đọc lẩm nhẩm đề thi, hoặc đọc to thành tiếng, hành động này tưởng như bình thường nhưng nếu có thiết bị thu phát trong người thì đề thi sẽ được truyền ra ngoài.

Với những giám thị có nhiều năm coi thi sẽ đều dễ dàng nhận ra thí sinh gian lận thường không tập trung làm bài, hay quan sát cán bộ coi thi. Đặc biệt, trong thời tiết nóng bức, các em vẫn có thể mặc áo dài tay, tóc để che hết tai, mặt. Thí sinh gắn thiết bị nghe siêu nhỏ gần màng nhĩ thường bị ngứa, nên sẽ hay đưa tay lên tai để gãi hoặc chống tay lên tay”, Đại úy Hà Quang Huy lưu ý.

Vị đại úy cũng nhấn mạnh rằng, khi phát hiện gian lận thi cử, các cán bộ coi thi cần lập biên bản, niêm phong các thiết bị rồi báo ngay với trưởng điểm thi và công an. Tránh trường hợp kết thúc môn thi mới báo, khi đó rất có thể đề thi đã bị phát tán trên mạng./.

