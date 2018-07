Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật

Liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc điểm thi bất thường ở trong tỉnh.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 phát biểu tại buổi họp báo chiều 17/7 về những sai phạm trong thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Ông Quý cho rằng, bản thân cảm thấy buồn khi để xảy ra tình trạng trên nhưng điều quan trọng là đã giúp tìm ra được sự thật, trả lại công bằng cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia cũng như trả lời báo chí và toàn thể người dân.

Ông Quý cũng cho hay, không chỉ Hà Giang mà ở những địa phương khác, phụ huynh luôn có tâm lý muốn nhờ người này người kia xem điểm hộ. Còn việc điểm của con em họ có phải thực chất hay không thì vẫn cần phải cân nhắc, làm rõ.

Trả lời thông tin cho rằng, trong những bài thi được sửa điểm, có nhiều bài thi của thí sinh là con em lãnh đạo, ông Quý cho biết: "Tất cả các thí sinh, con em đều là công dân Việt Nam, đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Vậy nên, nếu phát hiện cá nhân nào vi phạm, sẽ căn cứ theo mức độ để xử phạt theo đúng quy định".

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xử lý sai phạm chấm thi ở Hà Giang VOV.VN -Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm

Còn đối với việc dư luận hoài nghi về chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi "2 trong 1" và giao cho từng địa phương, theo ông Quý cần phân tích cái được và cái chưa được khi tổ chức kỳ thi như vậy.

"Cái được là người dân ở những tỉnh vùng núi như Hà Giang không phải vất vả di chuyển xuống Hà Nội, đưa con đi thi. Nhưng khi tổ chức như thế khó tránh khỏi những kẻ hở, gian lận thi cử mà từng địa phương khó có thể phát hiện được. Khi đó, chúng tôi cần có những đơn vị có chuyên môn sâu để phân tích, làm rõ vấn đề. Còn việc quyết định hình thức và địa điểm tổ chức thi trong kỳ thi năm sau, tôi nghĩ Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu để có kỳ thi chất lượng và nghiêm túc hơn", ông Quý nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, tối 17/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xử lý sai phạm trong chấm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm thi môn Toán của Hà Giang vượt trội so với Hà Nội, TP.HCM và trung bình của cả nước, trong khi tỉnh này thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất. Nguồn: Bộ GD&ĐT.

Trước đó, VOV.VN đã đưa tin, kết quả chấm thẩm định bài thi THPT Quốc gia tại Hà Giang cho thấy: Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);



Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm); Có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm);



Có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);



Có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);



Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố./.

