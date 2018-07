Sinh viên CNTT Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu chưa tốt nghiệp đã có việc làm

Ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ thông tin-Điện-Điện tử trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) vừa tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên khoá DH14.

Một điều đặc biệt là hầu hết các bạn sinh viên tham gia bảo vệ đồ án khoá luận tốt nghiệp lần này đều đã được các công ty CNTT tại TP HCM và Vũng Tàu nhận vào làm việc trước đó. Sinh viên ngành Công nghệ thông tin Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.

Với thành tích học tập tốt cùng sự năng nổ, nhiệt tình trong các công tác Đoàn, Hội, 2 sinh viên Nguyễn Văn Non của lớp DH14MT và Nguyễn Thanh Hiền của lớp DH14LT vừa trở thành nhân viên chính thức của công ty TNHH Công nghệ niềm tin (True Technology Co. Ltd.) – một trong những nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ, có chi nhánh tại Vũng Tàu.

Chính vì lý do đó, ThS. Lê Tử Dương – Phó Giám đốc và anh Lê Ngọc Hưng – Trưởng phòng Giải pháp quản lý thông tin công trình của công ty True Technology đã trực tiếp tham dự và đóng góp những ý kiến mang tính thực tế cho đề tài tốt nghiệp của các bạn "sinh viên – nhân viên mới". Đây cũng là dịp mang lại cơ hội hợp tác đối với Ngành CNTT và sinh viên CNTT BVU trong thời gian tới.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành CNTT của BVU không chỉ ở Vũng Tàu. Mặc dù đang công tác tại công ty Levinci ở TP.HCM, sinh viên Nguyễn Huy Hiệu (lớp DH14LT) đã sắp xếp công việc để về trường tham gia buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Bằng niềm đam mê trong lĩnh vực Multimedia, Wordpress và React Native, Hiệu đã bảo vệ thành công đồ án “Xây dựng cộng đồng React Native Việt Nam”, nhằm phát triển các ứng dụng đa nền tảng trên mobile trong cộng đồng Việt Nam.

Ngoài ra, những sinh viên CNTT khác của BVU cũng đã trình bày những đề tài mang giá trị thực tiễn cao, nhận được những đánh giá tích cực từ phía Hội đồng chuyên môn và các khách mời danh dự. Đó là Phan Thành Thắng (lớp DH14LT) với ứng dụng “Order Foods” để hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả việc quản lý, đặt hàng, vận chuyển đồ ăn của các nhà hàng. Đặng Lâm Triết và Nguyễn Hoài Bảo (lớp DH14MT) – chuyên ngành Kỹ thuật máy tính đã xây dựng thành công "Hệ thống phòng chống xâm nhập IDS" và "Thiết bị tuần tra cảnh báo cháy" với nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tại BVU, chương trình đào tạo ngành CNTT luôn cập nhật, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng tăng cường tính thực hành, ứng dụng, giảm tính lý thuyết hàn lâm; phù hợp với thực tế để phục vụ cho công việc sau này. Bên cạnh đó, khoa CNTT luôn đẩy mạnh sự kết nối cựu sinh viên với các bạn sinh viên khóa sau qua các buổi giao lưu, gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các bạn sinh viên được thực tập và có công việc bán thời gian đúng chuyên ngành. Từ đó, giúp sinh viên tiếp cận được các doanh nghiệp CNTT uy tín ngay trên ghế nhà trường.

Bảo vệ tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đặc biệt, khoa CNTT luôn tổ chức các cuộc thi thường niên dành cho sinh viên, trong đó có cuộc thi Phần mềm sáng tạo, giúp sinh viên tự do sáng tạo, trình diễn hết khả năng của bản thân để tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng thực tế cao. Trên cơ sở đó, sinh viên tăng thêm phần tự tin vào bản thân, tạo ra những sản phẩm tiền đề giới thiệu đến các công ty tuyển dụng.

Năm học 2018 – 2019, ngành CNTT của BVU vẫn giữ nguyên 03 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin; Lập trình ứng dụng di động, game; và Quản trị mạng và an toàn thông tin. Trong đó các chuyên ngành đều được trang bị phòng thực hành mới phục vụ riêng cho đặc thù chuyên ngành. Thêm vào đó, chuyên ngành Quản trị mạng và an toàn thông tin có sự đổi mới, hướng đến một phần về An ninh mạng trong chương trình đào tạo để bắt kịp nhu cầu thực tiễn của thị trường tuyển dụng Việt Nam.

Theo báo cáo thống kê của Vietnamworks, nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT sẽ cần 400,000 nhân lực đến cuối năm 2018, và sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong những năm tới đây. Với chương trình học tập tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, sinh viên ngành CNTT của BVU có đầy đủ bản lĩnh, khả năng và kiến thức để tìm kiếm các cơ hội việc làm hấp dẫn dù vẫn còn trên ghế nhà trường./.

Ngành CNTT của BVU có 2 chương trình đào tạo phù hợp với năng lực của từng sinh viên, đó là: Chương trình đào tạo đại trà và Chương trình Phát triển tài năng. Chương trình đào tạo đại trà chỉ trong 3,5 năm, giúp sinh viên sớm ra trường, kịp thời bắt nhịp với nhu cầu, phát triển của xã hội. Chương trình Phát triển tài năng đào tạo tăng cường các chuyên đề mới, đặc biệt là các chuyên đề được cập nhật theo sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cả hai chương trình đều có chính sách hỗ trợ học phí đối với từng học kỳ căn cứ theo kết quả học tập của sinh viên. Liên hệ hotline tuyển sinh 0254 730 5456 (số nội bộ: 3037) để được các chuyên viên tư vấn phù hợp với nguyện vọng và năng lực của học sinh.

Danh sách các trường đại học công bố điểm trúng tuyển năm 2018 VOV.VN -Đến nay, một số trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2018. Danh sách các trường sẽ tiếp tục được cập nhật.