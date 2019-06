Sơn La cần rút kinh nghiệm sâu sắc công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

Chiều 12/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 có buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia tại tỉnh Sơn La.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, Ban trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019 cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Sơn La có hơn 10.600 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ thi tại 33 điểm thi, với 453 phòng thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (đứng giữa) kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi THPT Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu

Tổng số cán bộ được huy động làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ… cho kỳ thi này là trên 1.300 người, trong đó gần một nửa là cán bộ thuộc các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp, gồm: Đại học sư phạm 2, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, Đại học Kiểm sát, Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Cao đẳng sư phạm Điện Biên và Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nên đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, từ việc triển khai các phương án in sao đề thi; vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi đến việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh chính trị, an toàn giao thông, an toàn điện… Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỉnh Sơn La cũng đã xây dựng các phương án hỗ trợ thí sinh dự thi trên tinh thần không để thí sinh nào vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không tham gia dự thi.

Về thiết bị phục vụ công tác thi, hiện Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La chưa có máy chấm thi trắc nghiệm dự phòng, Sở đã lên phương án mượn máy của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 – đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại Sơn La. Vì vậy, tỉnh Sơn La kiến nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo cho ý kiến về phương án mượn máy chấm thi trắc nghiệm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để dự phòng.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với BCĐ thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Sơn La đối với kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn năm 2019; đặc biệt, việc toàn bộ cán bộ làm công tác thi sau khi được lựa chọn từ các trường tiếp tục được cơ quan công an thẩm định nhân thân, đảm bảo đáp ứng mới được tham gia làm công tác thi cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức một kỳ thi thực sự nghiêm túc.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thứ trưởng nhấn mạnh, có 4 vấn đề Sơn La cần quan tâm triển khai là “nắm thật chắc quy chế; chuẩn bị kỹ các điều kiện; kiểm soát được tình hình và xử lý tốt các tình huống xảy ra”. Ngoài ra, Sơn La cần rút kinh nghiệm sâu sắc các khâu trong việc tổ chức thi năm trước đã xảy ra sai phạm để tổ chức kỳ thi năm nay cho thành công.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo thi của tỉnh cho biết: Mặc dù hầu hết những người làm công tác thi của Sơn La năm nay đều mới, song mỗi người đều quyết tâm phát huy tinh thần, trí tuệ cao nhất, cùng hướng tới một mùa thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.