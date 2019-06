Sơn La rút kinh nghiệm thế nào từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018?

Chiều nay (24/6), hơn 10.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia ở 453 phòng thi tại 33 điểm thi tỉnh Sơn La sẽ nghe phổ biến quy chế thi để sáng mai 25/6 chính thức bước vào môn thi đầu tiên.

Họp Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên, Sơn La.

Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh năm nay cho biết, khắc phục những tồn tại trong kỳ thi năm trước, năm nay, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo; đồng thời, đề xuất cấp bổ sung kinh phí để triển khai lắp đặt toàn bộ các thiết bị giám sát ở tất cả các vị trí, các khâu trọng yếu của việc tổ chức kỳ thi, như việc quản lý đề thi, bài thi; in sao, vận chuyển đề thi; tại các phòng thi; hay khâu chấm thi, bảo quản bài thi…

Điểm thi Trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên, Sơn La.

Lực lượng bảo vệ an ninh tại các khu vực thi được huy động từ công an tỉnh đến công an huyện, xã; riêng đội ngũ bảo vệ tại các điểm bảo quản bài thi, khu vực chấm thi sau này… được yêu cầu trực 24/24 giờ để hạn chế việc tác động vào bài thi khi không được phép.

Ngay trước những ngày kỳ thi diễn ra, tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn kiểm tra đi rà soát một lần nữa mọi công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi năm nay tại các địa phương.

“Chúng tôi thành lập 11 đoàn kiểm tra tất cả các điểm thi về công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất; phòng quản lý đề thi, bài thi phải được gắn các hệ thống thiết bị camera để theo dõi. Các đồng chí quản lý, các đồng chí phó điểm trường, chủ tịch hội đồng coi thi cùng các cán bộ quản lý đề thi, bài thi được bố trí ăn tại trường, nhất là có phương án đảm bảo an ninh. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định là kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La, các điều kiện đã đảm bảo. Chúng tôi cũng mong muốn là tạo cho các em có tâm thế tốt nhất, tự tin, yên tâm thực hiện một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”- Ông Lê Hồng Minh cho biết./.