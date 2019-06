Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia 2019 giám sát chặt chẽ tất cả các khâu

Sau những lùm xùm tiêu cực trong thi cử, khiến dư luận băn khoăn lo lắng chất lượng của kỳ thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm nay được toàn xã hội quan tâm. Rút kinh nghiệm từ những hành vi gian lận thi cử năm ngoái, để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nhất là những nơi dễ phát sinh tiêu cực như: nơi giữ bài, giữ đề, nơi in sao đề thi… Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn thanh tra cùng với các địa phương đặc biệt quan tâm kiểm tra giám sát tất cả các khâu chuẩn bị, coi thi và chấm thi đảm bảo không để xảy ra sai sót.

Để hiểu rõ hơn về các khâu trong thanh tra năm nay, phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung này.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: KT)

PV: Thưa ông, xin ông cho biết, năm nay, công tác thanh tra sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như thế nào để đảm bảo kỳ thi diễn ra thực sự an toàn nghiêm túc trong tất cả các khâu trong và sau kỳ thi ?

Ông Nguyễn Huy Bằng: Thanh tra, kiểm tra là một khâu rất quan trọng trong việc tổ chức thi. Cũng như mọi năm, công tác thanh tra, kiểm tra phải tác động vào việc làm thi của các đối tượng, từ hội đồng thi cho đến các điểm thi chuyến cán bộ coi thi…..thanh tra quản lý chứ không tác động vào chuyên môn, không làm thay chuyên môn cho nên thanh tra phải quan tâm cả khâu coi thi, khâu chấm thi.

Để triển khai công tác thanh tra, một mặt Bộ phải chỉ đạo các địa phương, các Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp các trường đại học tổ chức thanh tra trực tiếp tại 1.980 điểm thi tất cả các khâu. Bên cạnh đó, Bộ cũng trực tiếp tổ chức thanh tra , kiểm tra theo chức năng của mình. Cụ thể là để chuẩn bị thi, Ban chỉ đạo thi Trung ương đã thành lập 8 đoàn kiểm tra do các lãnh đạo Bộ trực tiếp đến tất cả các vùng trong cả nước kiểm tra. Thanh tra Bộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra tại 8 địa phương.

Quá trình coi thi thì Bộ tiếp tục chỉ đạo sát sao các Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các điểm thi theo hướng dẫn của Bộ. Bộ vẫn tiếp tục cử 8 đoàn công tác của lãnh đạo Bộ đi tất cả các địa phương để chỉ đạo. Bên cạnh đó, thanh tra Bộ đã thành lập 9 đoàn thanh tra trực tiếp tại một số địa phương.

PV: Rút kinh nghiệm từ năm ngoái trong vụ gian lận thi cử ở một số địa phương như Hà Giang, Hòa Bình… năm nay, công tác Thanh tra của Bộ chú trọng vào những nội dung nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Bằng: Việc chấm thi năm nay có một chút đổi mới là việc chấm tự luận do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Bên cạnh việc tổ chức chấm thì có trách nhiệm thanh tra hoạt động đó. Còn chấm trắc nghiệm thì năm nay Bộ chỉ đạo trực tiếp các trường đại học chủ trì chấm. Để tổ chức thanh tra, kiểm tra thì bên cạnh việc kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi, Thanh tra Bộ đã quyết định thành lập các đoàn thanh tra trực tiếp các hội đồng đó.

Đối với mỗi một hội đồng thi, năm 2018, chúng tôi bố trí hai cán bộ của các trường đại học, năm nay bố trí tối thiểu ba cán bộ, trong đó có hai cán bộ của trường đại học và một đồng chí là chánh thanh tra hoặc phó chánh thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia thanh tra với điều kiện là các đồng chí đó không thanh tra tại địa phương của mình.

PV: Ngày mai (25/6), thí sinh sẽ bước vào ngày đầu tiên Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Qua công tác thanh tra trước kỳ thi ông có đánh giá như thế nào?

Ông Nguyễn Huy Bằng: Đến giờ phút này, các địa phương đã vào cuộc rất tích cực, theo đúng quy chế cũng như chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi Trung ương. Nhiều địa phương đích thân đồng chí Chủ tịch tỉnh đã tham gia và Ban chỉ đạo với sự tham gia của các cái đơn vị liên quan giáo dục đào tạo, công an, y tế, điện lực, giao thông … rất đồng bộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, một số nơi chưa thật là kỹ, chưa thật cụ thể. Công tác thanh tra cũng chưa sát sao.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đồng chí hiệu trưởng, Giám đốc các trường đại học và chánh thanh tra Bộ cũng đã có công văn gửi Giám đốc Sở Chánh thanh tra sở yêu cầu tiếp tục còn một chút thời gian, rà soát tất cả các khâu từ con người đến cơ sở vật chất, đến các điều kiện bảo đảm, đến các phương án dự phòng, đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm cũng như quy trình của cán bộ coi thi, cán bộ thanh tra thi và những người liên quan khác, bảo đảm tất cả các lực lượng đó đều phải hiểu việc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nắm vững quy trình, phối hợp tốt đối với kỳ thi này.

Cụ thể, là những nơi mà dễ phát sinh những vấn đề khó khăn trong quá trình thi như: nơi giữ bài, giữ đề, nơi in sao đề thi. Đặc biệt không được sai sót và không được bỏ qua bất cứ một khâu nào, dù nhỏ nhất theo quy trình quy định.

Khu vực chấm thi và bảo quản kết quả thi năm nay Bộ đã quy định, tất cả đều phải lắp camera hoạt động 24/24h với sự tham gia của lực lượng an ninh, với các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm quy định rất cụ thể. Những điểm chốt, quan trọng, bảo đảm cho việc an ninh trật tự an toàn của đề thi, cũng như bài thi, cùng với các khâu khác của kỳ thi an toàn, bảo đảm chất lượng lấy lại niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

PV: Xin cảm ơn ông!./.