Thầy giáo quay video hướng dẫn học sinh ôn bài giữa “bão” Covid-19

Trước những diễn biến của “cơn bão” Covid-19, để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung được nghỉ học dài ngày. Trong đó tại địa bàn tỉnh Nghệ An học sinh chính thức nghỉ học từ ngày 7/2. Lo học sinh của mình quên kiến thức sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ dài ngày để phòng chống dịch bệnh, thầy Nguyễn Văn Khai (38 tuổi, giáo viên trường THPT Quế Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) đã tự quay các video hướng dẫn rồi đăng lên Youtube để giúp học sinh của mình ôn lại bài cũ, nắm vững kiến thức.

Thầy Khai chuẩn bị quay cho một bài giảng trực tuyến giúp học sinh ôn bài.

Được biết, thầy Khai là giáo viên dạy Toán. Ngay sau khi tỉnh Nghệ An thông báo cho học sinh toàn tỉnh Nghệ An nghỉ học phòng, chống dịch bệnh, thầy Khai lên kế hoạch quay video nội dung bài giảng để đưa lên Youtube. Thầy Khai chia sẻ: Học sinh vừa nghỉ Tết xong lại nghỉ thêm nhiều ngày thì lơ là kiến thức nên muốn giúp các em ôn bài mà không bị nhàm chán khi phải chăm chú vào sách giáo khoa. Ý tưởng quay video bài giảng đã có từ năm trước khi thầy xem đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội. Kiến thức truyền tải trong mỗi video chủ yếu là cũ thông qua các dạng bài tập để các em trau dồi hoặc chữa bài tập đã giao.



Những video được quay tại nhà riêng của thầy Khai, thầy đã chuẩn bị kỹ giáo án như một buổi lên lớp. Không có máy quay phim chuyên dụng, thầy tận dụng chiếc điện thoại cá nhân và một chân máy, sau đó bật chế độ ghi hình, thầy giáo bắt đầu "giảng bài" mà không có học trò.

Mỗi video được quay với thời lượng khoảng 20 - 25 phút, đăng lên tài khoản Youtube rồi báo qua nhóm chat với học sinh 3 lớp khối 11 mà thầy đang dạy tại trường vào xem. Khác với đứng lớp giảng bài sẽ có tương tác qua lại giữa thầy và trò thì việc đứng một mình trước máy quay sẽ trống trải. Để khắc phục, thầy hạn chế dùng các câu hỏi mà tập trung vào diễn giải vấn đề.

Sau 5 ngày, thầy Khai đã hoàn thiện được 3 video và dự kiến tiếp tục làm trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch. Thầy cũng dự định mua thêm thiết bị để phát trực tiếp nội dung bài giảng qua mạng xã hội, tạo tương tác với học sinh.

Khi “ôn bài” qua mạng với những video của thầy, nhiều học sinh tại trường THPT Quế Phong rất hào hứng. Một học sinh chia sẻ: Em đã xem hết các video thầy hướng dẫn và nhận thấy rất bổ ích, giúp nắm thêm kiến thức. Hiện không chỉ học sinh lớp thầy trực tiếp giảng dạy tại trường mà nhiều học sinh các lớp khác trong và ngoài trường cũng chia sẻ video để học.

Được biết, thầy Khai đã công tác tại trường THPT Quế Phong 15 năm và được lãnh đạo trường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghệ An đánh giá là một giáo viên tâm huyết, cống hiến với nghề, Việc làm của thầy Khai rất bổ ích, đặc biệt là trong thời gian các em đang nghỉ để phòng dịch. Đồng thời khuyến khích thầy cô làm tương tự hoặc các sáng tạo khác để truyền tải kiến thức tới học sinh./.