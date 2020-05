Thêm trường đại học hủy thi riêng chuyển sang dùng điểm thi tốt nghiệp

Ngày 14/5/2020, Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) chính thức công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

Theo đó, HUTECH xét tuyển 6.600 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 47 ngành đào tạo (02 ngành dự kiến) theo 03 phương thức xét tuyển độc lập:

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.



Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2020 của ĐH Quốc gia TP HCM.

Xét tuyển học bạ THPT, gồm 02 hình thức:

- Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn;



- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ



Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể xét tuyển vào trường theo 3 phương thức này.

Trong đó, đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (chiếm 65% tổng chỉ tiêu xét tuyển), HUTECH thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định.



Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2020 của ĐH Quốc gia TP HCM (chiếm 10% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HUTECH quy định. Thời gian xét tuyển theo kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ được thông báo tại website www.hutech.edu.vn. Thí sinh theo dõi thông tin và đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ (chiếm 25% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm do HUTECH quy định. Cụ thể, với hình thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; với hình thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển áp dụng theo quy định của Bộ GD-ĐT./.