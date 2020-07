Thí sinh Hà Nội sẵn sàng bước vào kỳ thi vượt cấp lên lớp 10

Sáng 16/7, các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 đã tập trung tại các địa điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, sẵn sàng cho 2 ngày thi 17 và 18.



Đến điểm thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân với tinh thần vô cùng thoải mái bạn Nguyễn Hoàng An (THCS Thanh Xuân Nam) cho biết: "Em đã ôn lại hết các kiến thức và đến ngày hôm nay không học thêm gì nữa để tinh thần thoải mái. Vào phòng thi, em sẽ làm bài cẩn thận và sẽ không để các bạn chép bài".

Thí sinh Nguyễn Hoàng An (THCS Thanh Xuân Nam).

Nhiều bạn thí sinh đã tự mình đến điểm thi. Trên gương mặt các em là sự tự tin và thoải mái trao đổi với bạn bè để cùng chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng này. "Hôm nay, em tự tới trường nghe quy chế thi. Từ khi ở trường THCS, bọn em đã được làm quen với kỳ thi vào lớp 10, nên đã có chuẩn bị sẵn từ đồ dùng, dụng cụ đến tinh thần. Càng đến gần kỳ thi em cũng thấy bố mẹ thoải mái hơn và động viên em làm bài hết sức mình", bạn Bế Nguyễn Khánh Dương (THCS Thanh Xuân Nam) chia sẻ.



Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay được bố trí tại 172 điểm thi, với gần 89.000 thí sinh tham dự, tăng hơn gần 4.000 thí sinh so với năm ngoái. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán.



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ phòng dịch, việc học và thi đều tiến hành theo chương trình tinh giảm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng con thiệt thòi vì thi đúng vào năm có dịch bệnh. Chị Phương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Đến ngày hôm qua, con cũng vẫn được các cô hướng dẫn trực tiếp qua mạng. Dịch Covid-19 khiến cho học sinh chỉ có thể học online trong suốt 2 tháng, không có sự tương tác với thầy và trò nên khả năng tiếp thu kiến thức sẽ không được đảm bảo”.

Các thí sinh giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi vào lớp 10.

Bên cạnh những lo lắng, các phụ huynh vẫn động viên con giữ tinh thần thoải mái và làm bài thi hết sức mình. "Tôi luôn nói với con rằng, những năm cấp 3 sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh. Sau này, con sẽ thấy tiếc nếu bỏ qua quãng thời gian này. Tôi luôn động viên con vượt qua kỳ thi này", chị Lan Hương (Định Công, Hà Nội) nói.



Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, các thí sinh đều sẵn sàng bước vào kỳ thi lên lớp 10. Em Ngô Châu Anh (THCS Nguyễn Trãi) chia sẻ, sau khi nghe quy chế sẽ đặc biệt lưu ý để tránh những sai sót đáng tiếc: "Em sẽ ngủ đủ giấc để có tinh thần tốt. Trong 2 ngày thi, em sẽ ngủ sớm, đặt báo thức, chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ vì đã từng có bạn để quên thẻ dự thi. Bố mẹ cũng luôn động viên em cố lên vì nốt kỳ thi này là được xả hơi rồi".



Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trưởng điểm thi phải bố trí bốc thăm theo nhóm để đảm bảo 2 cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác. Đối với phần thi nghe của môn Ngoại ngữ, các điểm thi phải cho thí sinh nghe thử chất lượng âm thanh và ký vào biên bản trước khi thi. Tất cả các điểm thi đều được lắp camera an ninh giám sát.



Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, cô Kim Anh - Phó điểm trưởng điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân cho biết, địa điểm thi này đã sẵn sàng từ cách đây vài ngày, song các thầy cô và nhân viên vẫn luôn kiểm tra để tránh bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.



"Chúng tôi đã sẵn sàng để đón các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10. Trong đó, phòng thi được chuẩn bị rất kỹ càng khi kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Chúng tôi rất chú ý đến hệ thống quạt và được sự cho phép của Sở GD-ĐT, các phòng thi sẽ bật điều hòa để cả thí sinh và thầy cô giáo coi thi đỡ vất vả. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng, bàn ghế được kiểm tra lại. Phía bên ngoài phòng thi sẽ có hàng ghế cho thí sinh để đồ dùng và có bình nước uống", cô Kim Anh cho biết.



Để đảm bảo kỳ thi an toàn, Công an Quận trên địa bàn Hà Nội cũng có kế hoạch phối hợp để đảm bảo vấn đề an ninh và giải quyết ách tắc giao thông tại các điểm thi... Ngoài ra còn có lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn các bạn thí sinh vào phòng thi và hỗ trợ các phụ huynh.

Cô Kim Anh - Phó điểm trưởng điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân.

Đặc biệt, cô Kim Anh cũng lưu ý các thí sinh vấn đề thực hiện đúng quy chế thi để tránh những sự cố không đáng có: "Với việc mang điện thoại di động vào phòng thi, các thầy cô giáo, nhân viên tại điểm thi luôn phòng ngừa trước ở mức tối đa, không để thí sinh mắc phải lỗi đáng tiếc. Các thí sinh thi vào 10 vẫn còn "non nớt" do đó, chúng tôi xác định hỗ trợ các em ở mức tối đa. Trong trường hợp quên giấy tờ, người nhà có thể gửi ở cổng bảo vệ và các nhân viên, thầy cô giáo phụ trách sẽ đưa giấy tờ lên phòng thi cho thí sinh theo đúng quy định. Với các trường hợp đau ốm, sẽ được chăm sóc và hướng dẫn thi đúng quy định"./.