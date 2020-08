Thí sinh tại ĐBSCL sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020, Trà Vinh có 7.888 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài bố trí 26 điểm thi, với 353 phòng thi và 44 phòng chờ chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Trà Vinh còn xây dựng phương án dự phòng để có thể thay đổi điểm thi khi có dịch bệnh xảy ra.

Các điểm thi tốt nghiệp THPT ở Trà Vinh đã sẵn sàng.

Theo đó, tỉnh cho bố trí thêm 25 điểm thi với 215 phòng thi, chủ yếu sử dụng các điểm trường cũ làm điểm dự phòng.

Cho đến trưa 8/8, tất cả các điểm thi đều được vệ sinh, phun xịt khử trùng, bố trí bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt cho tất cả thí sinh và các bộ coi thi.

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết: “Để đảm bảo kỳ thi an toàn nghiêm túc, ngay từ đầu sở GĐ-ĐT Trà Vinh chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm từng thành viên; kết hợp tốt với Công an tỉnh cử lực lượng tham gia hội đồng thi. Bên cạnh đó, kết hợp với Sở Y tế để kiểm tra thường xuyên an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phòng chống tốt dịch bệnh trong kỳ thi”. (Sa Oanh)

Đến ngày 8/8, hơn 14.300 thí sinh ở tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến các quy chế và hoàn tất các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, tăng trên 500 thí sinh so với kỳ thi năm ngoái.

Mọi công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, sẵn sàng; các điều kiện về giao thông, bố trí nơi ăn nghỉ cho cán bộ coi thi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, điện, nước… nhằm phục vụ tốt nhất cho Kỳ thi.

Trước Kỳ thi diễn ra, các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh dự thi và cán bộ, giáo viên thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Nếu có các ca F0, F1, F2 thì phải kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT. Đặc biệt, nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt được bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi.

Tại các điểm thi đều đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như tổng vệ sinh trường lớp, phối hợp với cơ quan y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn kết hợp phun thuốc diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay, bổ sung chất tẩy rửa, diệt khuẩn; đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tại các điểm thi.

Lực lượng "tiếp sức mùa thi" tại trường THPT Chợ Gạo được tặng quà của Tỉnh đoàn Tiền Giang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ngoài lực lượng thanh tra của Sở GD-ĐT, tỉnh còn có sự tham gia của Thanh tra nhà nước tỉnh Tiền Giang và 93 thanh tra từ các trường đại học do Bộ GD-ĐT. Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: "Sở GD-ĐT đã tổng hợp số thí sinh dự thi và phân bố phòng thi, sắp xếp số báo danh cho các em. Về cơ bản các cơ sở giáo dục tổ chức các điểm thi đều đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế". (Nhật Trường)

Tại tỉnh Hậu Giang, 19/19 trường THPT được chọn làm điểm thi đã có sự chuẩn bị chủ động cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực tham gia kỳ thi. Theo đó, các điểm thi đã lựa chọn và chuẩn bị các phòng thi chính thức và cả phòng thi dự phòng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để thí sinh an tâm dự thi. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được địa phương triển khai thực hiện chu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho thí sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.

Trong đó, việc phân nhóm các em học sinh, giáo viên tham gia kỳ thi được rà soát chặt chẽ ngay từ nơi cư trú, kịp thời nắm tình hình phân loại nhóm. Trường hợp có thí sinh thuộc nhóm F1, F2 sẽ xin ý kiến Bộ GD-ĐT để học sinh thi đợt 2.

Theo bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hậu Giang, trong chiều 8/8, khi thí sinh đến làm thủ tục tham gia kỳ thi, tất cả các điểm thi trong tỉnh đã phối hợp với y tế địa phương bố trí lực lượng nhân sự tiến hành đo thân nhiệt cho các em trước khi vào điểm thi. Đây là giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh trước dịch Covid-19, cũng sẽ là cơ sở để các điểm thi làm căn cứ quan tâm, theo dõi tình hình sức khỏe của thí sinh, nắm bắt kịp thời những biểu hiện ho, sốt, khó thở… để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trong chiều 8/8, tất cả các điểm thi trong tỉnh Hậu Giang đều bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho các thí sinh đến làm thủ tục tham gia kỳ thi.

"Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hậu Giang chưa phát hiện trường hợp thí sinh nào thuộc nhóm F1, F2. Với giáo viên, cũng có một số cán bộ quản lý, giáo viên đi về quê, đi tham quan du lịch, đi qua những vùng dịch. Các giáo viên đó cũng đã cách ly ở nhà và cũng đã hết thời gian 14 ngày. Tuy nhiên, đối với những giáo viên này thì Sở giáo dục cũng chỉ đạo cho những giáo viên này không coi thi và cử người khác thay thế”, bà Hằng cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Hậu Giang có 5.822 thí sinh dự thi. Trong đó có 5.266 thí sinh hệ THPT và 556 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, trong 4 ngày tới thời tiết trên địa bàn tỉnh mát mẻ, thuận lợi cho học sinh THPT thi tốt nghiệp./. (Tấn Phong)