Thi THPT quốc gia: Điểm danh các loại máy tính được mang vào phòng thi

Theo danh sách máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đây phải là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin.

Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04 năm 2017 của Bộ GD-ĐT quy định khi vào phòng thi, thí sinh chỉ được mang theo bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.



Danh sách cụ thể một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019:

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX;

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX;

- Thiên Long FX590VN Flexio;

- Deli 1710, D991ES;

và các máy tính không có các chức năng: soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.

Như vậy là trong danh sách này có một số máy tính bỏ túi mới được cập nhật so với danh sách máy tính được mang vào phòng thi ở kỳ thi THPT Quốc gia 2018, lần lượt là VinaCal 680EX Plus và các dòng máy Cantel NT CAVIET. Trong khi đó, những dòng máy tính Sharp, Canon, Vietnam Calculator năm 2018 được phép sử dung đã bị loại khỏi danh sách./.