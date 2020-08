Thi tốt nghiệp đợt 2: Địa phương có ít thí sinh được ghép với hội đồng khác

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, thống nhất với các Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức thi phù hợp cho hơn 26.000 thí sinh.

Trong đó, Bộ đề xuất các địa phương đã kiểm soát được dịch, sẽ tổ chức thi từ ngày 30 đến 31/8. Điểm đặc biệt của đợt thi thứ 2 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các địa phương có thể gửi thí sinh đến các hội đồng gần nhất để thi ghép. Bởi vì, có nhiều địa phương chỉ có 1 thí sinh, nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng, cử lực lượng thanh tra, giám sát của Bộ, Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như cán bộ coi thi, chấm thi phức tạp, tốn kém.

Tuy nhiên, khi tổ chức gửi thí sinh đến địa phương khác để thi ghép thì điều kiện là phải có đơn đề nghị của thí sinh, cam kết của cha mẹ thí sinh. Các địa phương gửi, nhận thí sinh phải có văn bản đề xuất, văn bản tiếp nhận. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất lại phương án với các địa phương một lần nữa mới trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.



Các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, thống nhất cao với phương án này và hiện các sở có ít thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2 đang báo cáo với Bộ về phương án gửi thí sinh đến địa phương khác dự thi.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh có 1 thí sinh sẽ dự thi tốt nghiệp đợt 2 và hiện đang lên phương án gửi thí sinh này tới dự thi tại Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng: "Trong phương án thì hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có báo cáo Bộ, gửi cho Hội đồng thi tại Đà Nẵng và gửi em này vào Đà Nẵng để thi. Đây là thí sinh tự do, thứ 2 là em có dì ruột của em ở trong Đà Nẵng. Chiều hôm qua, Giám đốc Sở đã xuống gặp thí sinh, động viên, trao đổi, hỗ trợ em 5 triệu đồng để em có thể thực hiện thi tốt. Tất cả hồ sơ, các nội dung liên quan, Sở Giáo dục tiếp tục báo cáo với Ban chỉ đạo thi quốc gia của Bộ để tạo điều kiện tốt nhất cho em đó tham gia dự thi. Đến thời điểm này, em đó đã qua thời gian cách ly lâu rồi và sức khỏe bình thường".

Với những địa phương có đông thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 như Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Trị, Lạng Sơn… đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tại chỗ, tạo thuận lợi cho thí sinh./.