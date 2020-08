Thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo đúng quy chế và an toàn phòng dịch

“Kỳ thi phải đạt được mục tiêu kép vừa an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 luôn nhấn mạnh như vậy khi đi kiểm tra công tác thi tại Hưng Yên và Hải Phòng vào hôm nay.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Trần Phú và điểm thi trường THPT Thái Phiên, TP Hải Phòng, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã trực tiếp kiểm tra và đánh giá cao Ban chỉ đạo thi TP Hải Phòng cũng như tại các điểm thi đã thực hiện nghiêm túc vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống Covid 19 cho thí sinh và các lực lượng tham gia kỳ thi.

Báo cáo nhanh với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác, ông Lê Khắc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, mọi mặt công tác đảm bảo cho kỳ thi THPT tại TP Hải Phòng được triển khai đồng bộ và nhất quán. Tất cả các điểm thi đều được bố trí đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn.

Thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, đứng dãn cách khi tiến hành làm thủ tục kiểm tra trước khi vào phòng thi. Mặc dù phải đến sớm hơn, nhưng tại 41 điểm thi của TP hải Phòng đã nhận được sự hợp tác của hơn 18 ngàn 300 thí sinh trong công tác phòng chống dịch Covid 19. Tuy nhiên, kết thúc môn thi thứ nhất, môn Ngữ Văn, theo báo cáo nhanh, có 2 thí sinh bị tai nạn và ốm, 1 thí sinh thuộc diện F1 không thể điểm thi.

Về công tác chấm thi, sau khi kết thúc kỳ thi vào ngày mai, ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: “Khi kết thúc kỳ thi thì chúng tôi sẽ tiến hành với sự hỗ trợ của bên công an thành phố thì toàn bộ bài thi sẽ được vận chuyển về điểm chấm thi và sau đó thì dự kiến ngày 11 thì chúng tôi tiến hành sau quá trình nó phải kết thúc. Chúng tôi sẽ tiến hành tập trung cán bộ chấm thi và thực hiện quá trình chấm thi”.

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 trong cả nước đã hoàn thành. Ghi nhận ban đầu đã không có các sai phạm nghiên trọng xảy ra.

Còn tại Hưng Yên, theo đánh giá của đoàn kiểm tra, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cùng với công tác phòng chống dịch Covid 19 được triển khai đầy đủ theo hướng dẫn cua ngành y tế, công tác coi thi cũng được tỉnh Hưng Yên triển khai nghiêm túc.

Sau khi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hải Phòng và Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, kỳ thi phải đảm bảo hai mục tiêu.

“Mục tiêu thứ nhất là đảm bảo đầu tiên là về kỳ thi vẫn diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy chế, đảm bảo tính trung thực khách quan lấy lại niềm tin cho xã hội. Thứ hai là đảm bảo an toàn về dịch trên hai nhiệm vụ này phải được đặt ra rất là quan trọng và trong lần này thì việc tổ chức phòng dịch đã được các cấp vào làm việc rất kỹ càng bộ đã đưa ra phương án là tổ chức kỳ thi cho đợt thi này là những học sinh không ép tham gia cuộc thi và nên một môi trường đảm bảo mỗi kỳ thi nên rất an toàn vệ sinh. Tuy vậy thì cũng không chủ quan trong mọi tình huống các điểm thi đều bố trí phòng dự phòng để có thể có những tình huống bất ngờ xảy ra thì đều có thể có phương án xử lý”, ông Độ cho biết.

Ngay sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên, các điểm thi đã được tiến hành khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch trước khi tiến hành ngày thi thứ 2 (10/8) với các tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và môn Ngoại ngữ.

Hà Nội kết thúc ngày thi đầu tiên an toàn

Chiều nay, gần 80.000 thí sinh tại 143 điểm thi của thành phố Hà Nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiêp THPT năm 2020 với 2 môn Văn và Toán. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi thuộc chương trình phổ thông, sát với nội dung ôn tập, phù hợp với điều kiện dạy và học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc đảm bảo an toàn, an ninh phòng thi và an toàn dịch bệnh được các điểm thi và thí sinh thực hiện nghiêm túc. Do diễn ra trong ngày chủ nhật nên các tuyến đường của thành phố rất thông thoáng, thí sinh chủ động đến các điểm thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, một số thí sinh cho biết, đề thi 2 môn Văn và Toán chiều nay vừa sức với thí sinh, đúng chất là đề thi tốt nghiệp; những nội dung thuộc phần giảm tải đều không có trong đề thi. Theo đánh giá của một số học sinh là đề thi dễ nhưng các thí sinh đều tận dụng hết thời gian làm bài, không ra khỏi phòng thi sớm.

Em Nguyễn Minh Đức, thi tại điểm trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết: Đề toán năm nay tương đối dễ, phần hình học em nghĩ chỉ cần học cơ bản là có thể làm được một số câu. Em nghĩ em đạt gần 9 điểm. Em nghĩ chỉ có khoảng 3-4 câu để phân hóa giữa bạn giỏi và bạn khá.

Còn em Nguyễn Thúy Hiền cho rằng: “Đề toán khá sát với nội dung ôn tập và phù hợp với thời gian thi 90 phút. Câu phân hóa cho học sinh giỏi khoảng 5-6 câu. Em làm được tầm 8-9 điểm. Còn Em thấy đề văn khá sát với những nội dung ôn tập trong suốt quá trình ôn thi, đề phần đọc hiểu em có liên hệ về dịch covid năm nay và những vấn đề trong xã hội. phần làm văn em có liên hệ về trách nhiệm của người dân trong vấn đề phòng chống covid và sự đoàn kết của toàn dân trong thời kỳ chống dịch”.

Nhiều giáo viên cũng nhận định, đề thi năm nay sát với phần ôn tập của học trò, không quá khó. Trong đó đề thi môn Ngữ văn có nội dung kiến thức hoàn toàn ở kỳ 1, khi dịch bệnh chưa ảnh hưởng đến việc học của các em nên cả những thí sinh không có điều kiện học online, học qua truyền hình ở học kỳ 2 cũng có thể làm được bài. Với môn Toán, đề thi có độ phân hóa tốt, nếu các em bám sát nội dung ôn tập sẽ đạt điểm trung bình.

Cô Nguyễn Bảo Nhung, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa nhận định: Đề thi ngữ văn năm nay hay, đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ. Đề thi bám sát đề thi minh họa của Bộ đã đưa ra trước đó, hoàn toàn không bất ngờ với thí sinh. Đề thi đảm bảo kiến thức chuẩn kỹ năng.

Thầy Ngân Kỳ, giáo viên Toán Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhìn nhận: “Nếu các em bám sát nội dung ôn tập và nắm được nội dung giảm tải nhà trường đã phổ biến cho các em thì các em sẽ làm bài tốt, có kết quả như mong đợi. Đề thi vẫn đảm bảo yếu tố phân loại học sinh rất tốt. Ví dụ học sinh ở mức trung bình khá thì có thể dễ dàng đạt 6-7 điểm, tôi phán đoán chung là phổ điểm năm nay là 6-7 điểm. Để đạt 8 trở lên thì không phải câu chuyện dễ”.

Hàng trăm thí sinh các tỉnh Đông Bắc bỏ thi môn Toán

Buổi thi Toán chiều nay (9/8) tại các tỉnh khu vực Đông Bắc diễn ra trật tự, nghiêm túc, không có trường hợp nào bị lập biên bản hay đình chỉ thi. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm thí sinh vắng mặt.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Văn Quan, Lạng Sơn hoàn thành bài thi trong ngày thi đầu tiên.

Theo đánh giá chung, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các tỉnh khu vực Đông Bắc diễn ra an toàn, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia tiếp sức cho các sĩ tử. Tỉnh đoàn Cao Bằng hỗ trợ gần 1.900 suất cơm, hơn 2.000 phần nước uống cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các tình nguyện viên tại Lạng Sơn tiếp sức mùa thi cho các thí sinh.

“Đối với các em vùng sâu, xa phải qua quãng đường vất vả, chúng tôi đã bố trí các bạn đoàn viên thanh niên bố trí chỗ ăn ở, đưa đón các thí sinh và phục vụ miễn phí các suất ăn, suất nước cho các em”, anh Vũ Khắc Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng cho biết.

Còn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... hàng nghìn đoàn viên thanh niên cũng tham gia đưa đón thí sinh từ chỗ trọ đến điểm thi, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, giữ gìn trật tự tại các khu vực thi.

Kết thúc môn thi thứ 2, môn Toán, đa số thí sinh đánh giá đề thi có tính phân loại rõ ràng, các học sinh có học lực trung bình cũng có thể hoàn thành 70% đề thi.

Đoàn viên thanh niên huyện Pác Nặm, Bắc Kạn tham gia tiếp sức mùa thi và nấu ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ảnh Nguyễn Vũ Mão, Bí thư đoàn Pác Nặm).

Em Nguyễn Khánh Hiếu, học sinh trường THPT Hồng Bàng (Hải Phòng) phấn khởi: “Đề thi năm nay cũng vừa tầm với học sinh. Học sinh trung bình, làm bài cẩn thận cũng có thể đạt 7 điểm; các bạn học khá, giỏi có thể đạt điểm 9, 10. Đề có 50 câu, trong đó có 5 câu nâng cao. Đề cũng nằm trong phạm vi thầy cô đã ôn tập, rất sát với chương trình.”

Còn em Nguyễn Thị Bích Hường, THPT Chuyên Bắc Kạn 2 cho rằng: “Em thấy đề năm nay cũng khá ổn, có câu dễ và vẫn có câu phân loại, em làm chắc được từ 8,8 điểm”.

Các thí sinh vùng cao của tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ miễn phí đồ ăn.

Trong buổi thi chiều nay, tại các hội đồng thi các tỉnh khu vực Đông Bắc không có thí sinh vi phạm quy chế. Tuy nhiên, có tới hàng trăm thí sinh bỏ môn thi chiều nay, trong đó nhiều nhất là tại Quảng Ninh với 52 thí sinh, tiếp đến là Hải Phòng với 49 thí sinh, Bắc Kạn 28 thí sinh và Cao Bằng có 22 thí sinh vắng mặt.

Riêng tỉnh Lạng Sơn, ngoài điểm thi THPT Đình Lập với 247 thí sinh, có 33 thí sinh thuộc diện F2 tại điểm thi trường Phổ thông DTNT trú huyện Lộc Bình sẽ được tổ chức thi đợt 2.

Các em học sinh bàn luận về đề thi sau khi kết thúc môn thi Toán.

Ngay sau khi các thí sinh rời khỏi phòng thi, các bộ phận chức năng được phân công nhiệm vụ đã triển khai ngay công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các phòng thi, bàn ghế, tay nắm cửa, khu vực hành lang... đảm bảo bảo đúng, đủ các bước trong quy trình an toàn phòng, chống dịch phục vụ ngày thi tiếp theo.



Các bà, các mẹ tham gia hỗ trợ học sinh tốt nghiệp THPT 2020.

Miền Trung ngày đầu thi tốt nghiệp THPT an toàn, đảm bảo phòng dịch

Hôm nay, trừ thành phố Đà Nẵng, 6 huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam thực hiện giãn cách xã hội chưa tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thì tất cả các tỉnh đều tổ chức kỳ thi này. Việc tổ chức thi trong điều kiện có dịch nên các địa phương chú ý công tác phòng chống dịch covid - 19. Ngày đầu tiên, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo phòng dịch.

Tại Quảng Nam, thí sinh đeo khẩu trang suốt quá trình làm bài, mỗi người ngồi một bàn đảm bảo giãn cách.

Tại tỉnh Quảng Nam, vừa tổ chức thi tốt nghiệp, vừa lo chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong ngày thi đầu tiên với 2 môn thi Văn và Toán vẫn diễn ra khá an toàn. Tuy nhiên, trong buổi sáng, có 247 thí sinh vắng mặt, buổi chiều số thí sinh vắng mặt tăng lên 264. Nguyên nhân có 1 thí sinh bị bệnh đột xuất, không liên quan đến bệnh Covid-19, số còn lại thuộc diện thực hiện cách ly xã hội đột xuất, các em không thể vào dự thi.



Thi sinh dự thi tốt nghiệp ở Hải Dương.



Theo Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, số thí sinh vắng mặt trong ngày đầu tiên có lý do, vì nằm trong vùng thực hiện cách ly xã hội sẽ được bố trí thi đợt sau. Việc phân loại thí sinh chia ra làm 2 đợt vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo kỳ thi đạt chất lượng.

Trước khi thi, các thí sinh thuộc diện F1, F2 đã được phân loại cho thi đợt sau. Tại các điểm thi đều có phương án dự phòng, bố trí phòng thi cách ly khi có thí sinh sốt, ho nên cả cán bộ coi thi lẫn thí sịnh dự thi đều cảm thấy an tâm.

Các thí sinh ở Quảng Ngãi kiểm tra y tế trước khi vào phòng thi.

Thầy giáo Đinh Gia Thiện, Trưởng điểm thi tại Trường Lý Trọng, thành phố Tam Kỳ cho biết, mỗi Hội đồng coi thi đều có danh sách điện thoại từng thí sinh. Khi làm thủ tục vào phòng thi thấy vắng, Hội đồng thi sẽ gọi điện thoại nhắc các em đến trường.



“Cán bộ coi thi khi gọi thí sinh vào phòng thi nếu phát hiện thí sinh nào vắng, ngay tại thời điểm đó cán bộ coi thi báo cáo nhanh cho cán bộ giám sát về cho Trưởng điểm thi. Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất đã nắm danh sách, điện thoại các em sẽ điện báo thông tin cho các em trong trường hợp các em bị trễ giờ”, thầy Thiện nói.

Kết thúc ngày thi dầu tiên ở Huế.

Tại 31 điểm thi ở tỉnh Quảng Ngãi, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được các lực lượng tăng cường. Hầu hết thí sinh đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Trước cổng trường, phụ huynh được hướng dẫn giãn cách, không tụ tập đông người. Sau 2 môn thi đầu tiên, tâm lý các thi sinh khá thoải mái.

Do là địa phương nằm trong vùng dịch, có nhiều bệnh nhân mắc Covid trong cộng đồng nên công tác rà soát phân loại thí sinh trước kỳ thi được các địa phương chú trọng. Trong ngày thi đầu tiên, có 66 thí sinh vắng mặt.

Phụ huynh dặn dò, động viên con trước khi vào phòng thi.

Chiều qua (8/8), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng điểm thi tại trường THPT Sơn Mỹ, TP Quảng Ngãi với 352 học sinh. 36 trường hợp khác là F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân Covid 19 cũng được dừng thi đợt 1. Như vậy, tổng số học sinh tại Quảng Ngãi chuyển sang thi đợt 2 là 388 thí sinh.

ại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng Huế.

Đây là kỳ thi mà cả ngành giáo dục, chính quyền địa phương rất vất vả vừa đảm bảo ổn định tâm lý học sinh và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Buổi chiều có 67 thí sinh vắng.



Cô giáo Đặng Thị Thu Nga, Trường THPT Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các giáo viên luôn động viên, tạo tâm lý thỏa mái cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

"Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, tôi cũng tin tưởng rằng các em sẽ nổ lực, cống gắng. Tin tưởng các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi", cô Nga cho hay.



Tỉnh Quảng Trị có số lượng lớn thí sinh dự thi THPT là con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài các hoạt động tiếp sức như phát nước uống miễn phí, khẩu trang, nước rửa tay thì tại nhiều điểm thi, các bạn đoàn viên thanh niên đã tổ chức nấu ăn, phát miễn phí bữa sáng, bữa trưa cho thí sinh. Trong chương trình tiếp sức mùa thi năm này, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Trị đã vận động được 14 ngàn chai nước uống, hơn 2 ngàn suất cơm phục vụ thí sinh có nhu cầu.

Em Nguyễn Thị Hương, sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, đội tiếp sức mùa thi cho biết:“Khi các thí sinh vào thi, chúng tôi phát miễn phí khẩu trang, bình xịt kháng khuẩn cho thí sinh, lúc thí sinh thi về thì phát nước miễn phí. Chúng tôi mong muốn góp 1 phần nhỏ giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh dự thi trong những ngày thi căng thẳng”.

Xe ôm miễn phí hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi ở tỉnh Quảng Trị.

Trước 1 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã phải thay thế 178 giám thị coi thi và 58 cán bộ phục vụ thi tại các điểm thi vì những người này có liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 vừa phát hiện. Ngày đầu, có 55 thí sinh thuộc diện F2 và diện đang cách ly trong vùng tạm thời phong toả không tham gia kỳ thi đợt 1.

Nước lọc tiếp sức mùa thi.

Các suất ăn miễn phí được phát cho các thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị.

Các thí sinh hoàn thành môn thi chiều nay.

Tại tỉnh Bình Định chiều nay có 42 thí sinh vắng thi môn toán, còn tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, buổi thi diễn ra an toàn, không có sự cố nào xảy ra.



Lâm Đồng ngày thi đầu tiên: Thí sinh tự tin giành điểm

Chiều nay (9/8), hơn 13.400 thí sinh của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhờ chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 nên hoạt động thi cử đã diễn ra bình thường, không tạo tâm tâm lý lo lắng cho thí sinh.

Thí sinh rửa tay, sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi.

Chú trọng tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 40 bác sĩ tham gia trực tại các điểm thi. Cùng với các bác sĩ, tại 39 điểm thi trong toàn tỉnh còn có lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn và cấp phát khẩu trang cho thí sinh.

Tại Lâm Đồng, có 7 thí sinh mặc dù đã hết thời gian theo dõi y tế và được ngành y tế xác nhận đủ điều kiện sức khỏe dự thi, nhưng vẫn được bố trí thi riêng tại 3 phòng để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày thi đầu tiên tại Lâm Đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp bất thường nào xảy ra.

Các điểm thi ở TPHCM thực hiện nghiêm quy chế, thí sinh hoàn thành tốt thi môn Toán



Chiều nay (9/8), cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh tại TPHCM thi môn Toán. Đầu giờ chiều, mưa to và rộng khắp TP nên rất nhiều thí sinh phải đội mưa đến các điểm thi. Bài thi Toán được đa số thí sinh hoàn thành tốt.

Mưa to ngay giờ vào điểm thi.



Tại nhiều điểm thi như: trường THCS Colette (Quận 3), THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận)… hàng trăm thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi đúng vào lúc trời đổ mưa to. Một số phụ huynh phải chở con đến tận hành lang bên trong sân trường để các em khỏi bị ướt.

Lực lượng tình nguyện và nhân viên điểm thi nhiệt tình hỗ trợ thí sinh. Tại các điểm thi vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bằng cách kiểm tra thân nhiệt thí sinh, sát khuẩn tay; thực hiện đủ và đúng trình tự thủ tục, quy chế thi.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh.

Kết thúc môn Toán, nhiều em cho rằng đề không quá khó nên đều làm được trên 60%. Thí sinh Nguyễn Sơn Quang ở điểm thi THPT Võ Thị Sáu tự tin làm đúng hơn 40 câu trắc nghiệm: “Em thấy đề khá dễ. Học sinh trung bình vẫn có thể làm được trên 6 điểm. Em nhắm em làm được trên 8 điểm. Thầy cô coi thi rất nghiêm, đảm bảo tính khách quan, công bằng”.

Thầy Ngô Phạm Phương Thịnh, Tổ trưởng tổ Toán, trường THPT Nguyễn Du, TPHCM đánh giá đề Toán năm nay sát với chương trình, đa số thí sinh sẽ đạt từ 6 điểm đến 8 điểm, đồng thời số điểm 9-10 dự kiến cũng cao hơn năm ngoái.

“Đề thi ra đúng như cấu trúc đề tham khảo lần 2 của Bộ. 1 điểm phần lớp 11 và 9 điểm phần lớp 12 và được sắp xếp từ dễ đến khó. Từ câu 1 đến câu 35 thí sinh làm đàng hoàng là khoảng 45 phút là hoàn thiện và vậy là các em đã được 7 điểm. Tử câu 36 đến câu 45 thì các em sẽ hơi chật vật một chút. Từ câu 46 đến câu 50 là câu phân loại của Bộ để xét tuyển đại học”, thầy Thịnh nói.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, trong 74.718 thí sinh đăng ký dự thi của TPHCM, có 180 thí sinh vắng thi môn Văn và 274 thí sinh vắng thi môn Toán.

TPHCM 180 thí sinh vắng thi môn Văn, 274 vắng thi môn Toán

Chiều nay (9/8), Sở Giáo dục – Đào tạo (GD –ĐT) TPHCM tổ chức họp báo thông tin nhanh về ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) 2020. Theo đó, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, không có thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế.

Vì trời mưa nên phụ huynh được đưa thí sinh vào sát hành lang ở trường THPT Phú Nhuận.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TPHCM cho biết, trong buổi sáng,thi môn Văn có 72.647/72.827 thí sinh dự thi, vắng 180 thí sinh (tỷ lệ thi sinh dự thi là 99,75%), buổi chiều thi môn Toán có 74.201/74.475 thí sinh dự thi, vắng 274 thí sinh (tỷ lệ thí sinh dự thi là 99,63%).



Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, có một vài điểm thi có cán bộ thanh tra sử dụng điện thoại trong khu vực thi (phạm vi sân trường), Sở đã họp rút kinh nghiệm việc này. Ngoài ra, tại điểm thi THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn) vào trưa nay có mưa gió một tấm pano bị rơi, do đó, các thí sinh thi vào buổi chiều đã được chuyển sang phòng thi dự phòng để đảm bảo an toàn.

Trong ngày hôm nay có một thí sinh sốt nhẹ, một thí sinh bị đau bụng…sau khi được bác sỹ chăm sóc đã tiếp tục làm bài. Một thí sinh bị thuỷ đậu được bố trí phòng thi riêng.

Sở cho biết đã nhận được sự giúp đỡ của CA địa phương để tránh tình trạng phụ huynh chờ trước cổng trường - Ảnh chiều 8-8 tại điểm thi Trường THPT Trần Văn Giàu - Bình Thạnh

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, khâu phòng chống dịch Covid-19 được các điểm thi đặc biệt quan tâm; tuy nhiên, vẫn có tình trạng thí sinh còn tụ tập đông, không đảm bảo công tác phòng chống dịch nên sẽ nhắc nhở thí sinh vào các ngày thi tiếp theo'



"Các em học sinh trước khi thi, sau khi thi thì thường tụm lại bàn bạc, thầy cô giáo có nhắc nhưng ở sân trường thì hơi khó và chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc trong sáng mai. Lần này có sự hỗ trợ của công an địa phương để nhắc phụ huynh không tụ tập trước cổng trường ảnh hưởng đến tình hình phòng chống dịch bệnh của TP", ông Hiếu nói.

Cần Thơ có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi

Ngày 9/8, hơn 10.000 thí sinh thành phố Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với môn Ngữ Văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều). Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT chiều nay, môn Toán có 1 thí sinh vi phạm quy chế và hơn 30 thí sinh vắng mặt.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều vui mừng hoàn thành hai môn thi ngày đầu tiên.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 10.597, số thí sinh dự thi thực tế là 10.574, vắng 22 thí sinh (trong đó có 1 thí sinh bị tai nạn giao thông nhập viện). Theo ông Lâm Đức Thành, Trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ: Môn Toán chiều nay, 1 thí sinh tự do dự thi tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh đã vi phạm quy chế mang điện thoại di động vào phòng thi. Hội đồng coi thi Trương THPT Vĩnh Thạnh đã lập biên bản và đình chỉ thi đối với thí sinh này.

Các điểm thi tốt nghiệp ở ĐBSCL chủ động trong phòng ngừa dịch bệnh Covid 19

Sau thời gian chuẩn bị, hôm nay hàng chục ngàn thí tại các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đã bước vào ngày thi đầu tiên. Tất cả các điểm thi đều bố trí các điều kiện cần thiết để phòng ngừa dịch bệnh; các thí sinh đều đeo khẩu trang, công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu kiểm tra 1 điểm thi trước giờ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, trong môn thi đầu tiên có hai thí sinh bị đau ruột thừa phải nhập viện, nên không tham gia kỳ thi được. Cụ thể, tại điểm thi trường THPT Bình Mỹ, huyện Châu Phú và điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới có 2 thí sinh không thể đến phòng thi được vì bị đau ruột thừa, phải nhập viện. Trong đó, em học sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Trước khi vào phòng thi các em ở tỉnh Cà Mau được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phải đeo khẩu trang.

Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân và tại điểm thi trường Phổ thông Thực hành Sư Phạm, thành phố Long Xuyên có 2 thí sinh đến trễ nên không được vào thi.

Theo Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 10 ngàn thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên chỉ có 10.075 thí sinh dự thi, vắng 16 thí sinh có nhiều lý do. Ngày đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Theo các thí sinh, đề thi tương đối dễ và nhiều em cho biết có thể đạt điểm trên trung bình. Năm học này, tỉnh Vĩnh Long có 25 điểm thi cùng với 448 phòng thi đặt tại các huyện thị thành trong tỉnh.

Lực lượng tiếp sức mùa thi, công an, cảnh sát giao thông và bảo vệ của điểm thi đã làm việc hết mình, nghiêm túc, tích cực trong việc hỗ trợ thí sinh đến điểm thi.

Tại tỉnh Hậu Giang, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ngay từ sáng sớm hơn 5.800 thí sinh đã tập trung về 19 điểm trường trong tỉnh để tham gia kỳ thi quan trọng này. Lực lượng tiếp sức mùa thi, công an, cảnh sát giao thông và bảo vệ của điểm thi đã làm việc hết mình, nghiêm túc, tích cực trong việc hỗ trợ thí sinh đến điểm thi.

Lực lượng tiếp sức mùa thi ở tỉnh Tiền Giang làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh.

Cùng với việc đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan thì công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng, sát sao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại 19/19 điểm thi.

Các thí sinh tại Tiền Giang tích cực làm bài thi và tuân thủ công tác phòng ngừa dịch covid-19.

“Trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì phụ huynh cũng như học sinh phải tự kiểm tra sức khỏe ở gia đình trước khi đưa các em đến điểm dự thi. Còn các em học sinh thì cũng phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường đến các điểm thi. Trong thời gian thi các em cũng đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của chính mình”, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang cho biết.

Các thí sinh ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang sau khi làm xong bài ra về.

Ở tỉnh Cà Mau, sáng nay, hơn 9.600 thí sinh bước vào kỳ tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhiều thí sinh được đưa rước tận nơi; những phần cơm, nước uống được các bạn tình nguyện viên chuẩn bị sẵn để phát miễn phí cho những em có nhu cầu. Ghi nhận của phóng viên tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường 2, TP Cà Mau), công tác chuẩn bị cho kỳ thi được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Trước khi các em vào cổng trường đều được đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn và phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, tại các điểm thi đều có đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh.



Tại tỉnh Sóc Trăng, hôm nay hơn 8.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi THPT. Cùng với các ngành, các cấp, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ các địa phương đảm bảo trật tự an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn, ở xa các điểm thi về nơi nghỉ, đồ ăn, thức uống, khẩu trang, giúp các em có sự chủ động, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong mùa thi.

Tại điểm thi trường THPT Mai Thanh Thế có tổng số học sinh tham dự kỳ thi là 684 học sinh, đến từ 03 điểm trường: THPT Ngã Năm, THPT Mai Thanh Thế và Trường THPT Lê Văn Tám. Trong đó, hơn 30% các em thí sinh có nhà ở xa điểm thi trên 10 km, Đoàn thanh niên các cấp tại địa phương đã chủ động liên hệ với chủ nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn trung tâm thị xã để giới thiệu, tạo điều kiện cho các em có chỗ ở ổn định, tập trung cho kỳ thi được tốt nhất.

Các bạn thanh niên ở Sóc Trăng tiếp sức mùa thi.

“Chúng tôi thành lập đội tiếp sức tình nguyện gồm 25 thành viên trực trước cổng trường để hỗ trợ hướng dẫn các thí sinh đến phòng thi; hướng dẫn phụ huynh, gia đình các em thí sinh ở xa về chỗ ăn, nghỉ giá rẻ, an toàn và tiết kiệm. Ngoài ra thì đội tiếp sức mùa thi còn tổ chức phát 100 suất ăn sáng miễn phí và nước uống dụng cụ học tập như là bút bi, bút chì để hỗ trợ các em thí sinh trong quá trình phục vụ làm bài thi”, anh Nguyễn Văn Lạc, Phó Bí thư Thị đoàn Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Còn ở tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh cho biết, ngày đầu tiên thi 2 môn ngữ Văn và Toán, các thí sinh dự thi nghiêm túc, an toàn, hoàn thành bài làm khá tốt. Đặc biệt, tại các phòng thi, cán bộ coi thi và thí sinh đều tuân thủ công tác phòng chống dịch covid-19; 100% thí sinh đều mang khẩu trang, sử dụng nước diệt khuẩn rửa tay trước khi vào phòng thi. Trong ngày chỉ có 28 thí sinh vắng thi ( trong đó có 13 em thí sinh thuộc diện khuyết tật được miễn thi). Đặc biệt có 01 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi dù chưa sử dụng.

Ngày mai (10/08), các thí sinh tiếp tục thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội trong buổi sáng, môn Ngoại ngữ buổi chiều với hình thức trắc nghiệm. Đây cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020./.