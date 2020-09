Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: 26 thí sinh ngoại tỉnh thi ghép tại hội đồng thi Đắk Lắk

Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đăk Lăk cho biết, tỉnh đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 đối với 9 điểm thi tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đăk Lăk kiểm tra công tác thi tại điểm thi trường THPT Hồng Đức, TP Buôn Ma Thuột.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Đăk Lăk được chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 8-10/8, hơn 14.000 thí sinh của 23 huyện, thị xã tham gia. Còn hơn 5.400 thí sinh ở thành phố Buôn Ma Thuột và thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 sẽ thi vào ngày 3-4/9. Hội đồng thi tại Đăk Lăk có 9 điểm thi với hơn 230 phòng thi. Ngoài các thí sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột chưa thể dự thi đợt 1 sẽ dự thi đợt này thì có 26 thí sinh diện F1, F2 từ 6 tỉnh (Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Phú Yên, Đà Nẵng) cũng tham gia thi tại Hội đồng thi Đăk Lăk. 26 thí sinh này sẽ lưu trú và dự thi tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du. Sở Giáo dục – Đào tạo Đăk Lăk đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để hỗ trợ thí sinh các tỉnh bạn đến dự thi một cách an toàn và thuận lợi.

Bà H Yim Kdoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đăk Lăk yêu cầu các cơ quan liên quan phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

“ Thi đợt 2 để kỳ thi thật sự diễn ra an toàn, các Sở ban ngành có liên quan phải thực hiện tốt hai nhiệm vụ kép. Đó là làm tốt công tác chuyên môn theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và vừa làm tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Quan điểm của tỉnh là làm sao để kỳ thi thật sự an toàn tuyệt đối kể cả về sức khoẻ và an toàn về các quy định trong thi cử”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk nói./.