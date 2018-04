Thông tin mới nhất vụ học sinh đâm thầy giáo ở Quảng Bình

7 giờ sáng 6/4, trước cửa khoa hậu phẫu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới, rất đông người thân và đồng nghiệp của thầy giáo Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy chờ đợi để được vào thăm thầy giáo Tiến. Bố anh Nguyễn Văn Tiến chăm sóc con trai.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 64 tuổi, cha ruột của thầy Tiến kể, sáng nay, ông một mình chạy xe máy suốt 60 cây số từ huyện Lệ Thủy lên bệnh viện thăm con trai. Nhiều năm trước, mặc dù thi đỗ vào trường Đại học Y dược Huế nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, Nguyễn Văn Tiến quyết định theo ngành sư phạm.

Từ năm 2013, thầy Tiến được chuyển từ huyện Tuyên Hóa về dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo. 5 năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Văn Tiến luôn được đồng nghiệp và học sinh quý mến.

Ông Dũng nghẹn ngào: “Cầu mong con sức khỏe an toàn, mau lành để trở lại với nghề, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi”.

Bác sĩ Lê Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Cu Ba – Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, do vết dao đâm trúng gan và túi mật nên ca phẫu thuật phải kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Hiện tại bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến đã qua cơn nguy kịch: “Bệnh nhân có vết thương tương đối phức tạp, chủ yếu là vết thương gan và vết thương túi mật. Hiện tại thì bệnh nhân đã ổn định nhưng về lâu dài thì cần theo dõi tiếp”.

Như Đài TNVN đã thông tin, sáng ngày 5/4, sau giờ tan học, Ngô Văn C. học sinh lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã dùng dao bấm đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm của mình chỉ vì thầy Tiến đã nhắc nhở em này xóa vết xăm trên cổ. Sau khi gây án, C. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực truy tìm đối tượng đâm thầy giáo./. Một học sinh ở Quảng Bình chặn đường đâm thầy giáo gục tại chỗ Đến giờ tan học, một nam học sinh ở Quảng Bình đã đứng trước cổng chặn đường rồi dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng khiến thầy giáo gục tại chỗ.