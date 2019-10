Thông tin về việc một học sinh lớp 2 xin ở lại lớp 1 là bịa đặt

Ngày 29/10, ông Ngô Văn Quí, Trưởng phòng Giáo dục huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, Thông tin “học sinh lớp 2 xin ở lại lớp 1” xảy ra ở Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa do không biết viết, biết đọc chữ cái và không biết ráp vần đang chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua là bịa đặt, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến ngành Giáo dục huyện Thoại Sơn nói riêng và ngành Giáo dục tỉnh An Giang nói chung.

Lá đơn gia đình học sinh xin cho con đang học lớp 2 xuống lớp 1 được đăng trên Facebook. (Ảnh: GDVN)

Ông Ngô Văn Quí khẳng định, Phòng sẽ báo cáo vụ việc lên Thường trực UBND huyện Thoại Sơn và các cơ quan chức năng để làm rõ mục đích, động cơ của đối tượng mạo danh phụ huynh học sinh chia sẻ thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xôn xao với lá “Đơn xin ở lại lớp” của ông Lê Hoài Hận, ngụ xã Phú Thuận, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang gửi Ban Giám hiệu Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa xin cho con là L.T.N.Q học lớp 2B xin ở lại lớp 1 vì không biết viết, biết đọc chữ cái và không biết ráp vần...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Giáo dục huyện Thoại Sơn đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa và phụ huynh học sinh là ông Lê Hoài Hận. Tại buổi làm việc, ông Hận ngỡ ngàng cho biết gia đình không có làm đơn xin ở lại lớp cho con và bản thân ông cũng không biết chữ nên không biết nội dung lá đơn trên để tên ông nhằm mục đích gì.



Ông Hận cho biết, trước đó gia đình có đến trường xin Ban Giám hiệu Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa cho cháu Q. được chuyển từ lớp 2B sang học lớp 2A, vì cô giáo chủ nhiệm lớp 2A ở gần nhà tiện trao đổi việc học tập của cháu, chứ không phải xin ở lại lớp 1 như thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội.



Ông Lê Văn Cầu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa, cũng xác nhận có việc phụ huynh của em Q. có đến trường xin chuyển cho con sang học lớp 2A. Phía nhà trường cũng hứa với phụ huynh này là xem xét cho cháu Q. được chuyển lớp để tránh gây xáo trộn sỹ số học sinh của mỗi lớp. Ông Cầu khẳng định thông tin sáng 29/10, Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa đồng ý cho em Q. xuống lớp 1 học được chia sẻ trên Facebook là không chính xác. Hiện em Q. vẫn đang học lớp 2B./.