Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tại Đắk Lắk

Sáng 3/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 đang diễn ra tại tỉnh.Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp nhưng Đắk Lắk đã đảm bảo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 kiểm tra công tác thi tại tỉnh Đắk Lắk.

Hôm nay là buổi thi đầu tiên của các thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đa số các thí sinh cho biết cảm thấy thoải mái và tự tin để bước vào kỳ thi. Do có nhiều thời gian ôn tập hơn nên các em đã yên tâm về những kiến thức đã học. Tỉ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ Văn tại hội đồng thi Đắk Lắk đạt hơn 99,3%, có 33 thí sinh vắng không lý do. Mọi công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác tổ chức thi. Mặc dù phải thi thành 2 đợt do tác động của dịch Covid-19 nhưng tỉnh Đắk Lắk nói chung, ngành giáo dục Đắk Lắk nói riêng đã có sự chủ động, trách nhiệm cao đối với kỳ thi. Kết quả của đợt 1 đã minh chứng cho những nỗ lực đó. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tin tưởng với những kinh nghiệm và thành công từ đợt thi trước, hội đồng thi tại Đắk Lắk sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thí sinh sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.



"Trước hết hoan nghênh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tốt kỳ thi đợt 1 thành công và có niềm tin cho chúng ta tổ chức kỳ thi đợt 2. Lãnh đạo địa phương vào cuộc gắn mình với trách nhiệm của ngành nhưng việc thi đợt 2 thực sự số lượng học sinh ít đi nhưng việc cũng hề nhỏ. Xã hội rất quan tâm nên đề nghị tỉnh làm với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, công bằng, vì sự tiến bộ của các em”- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của tỉnh Đắk Lắk có 9 điểm thi với hơn 230 phòng thi. Gần 5.400 thí sinh ở TP.Buôn Ma Thuột cùng 26 thí sinh thuộc diện F1, F2 của 6 tỉnh: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông, Đà Nẵng, Phú Yên và Kon Tum tham gia dự thi./.