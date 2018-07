Tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã đến Sơn La xác minh nghi vấn điểm thi

15h chiều nay (19/7), tổ công tác của Bộ GD-ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, nhằm xác minh nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Sơn La.

Tổ công tác làm việc xác minh nghi vấn điểm cao bất thường với Sở Giáo dục Sơn La.





Theo kế hoạch ban đầu, buổi làm việc sẽ bắt đầu vào lúc 14h chiều nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa to đã làm sạt lở quốc lộ 6, gây tắc đường nên đoàn công tác đã đến chậm 1h đồng hồ so với kế hoạch.

Trước đó, dư luận cả nước nói chung và dư luận tại tỉnh Sơn La nói riêng rất quan tâm tới kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia vừa qua. Tỉnh Sơn La có điểm trung bình tất cả môn thi THPT Quốc gia là 4,21, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh tỉnh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên với môn Toán và Vật lý vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt các môn tự nhiên.

Đặc biệt Sơn La có 2 em trong tốp điểm cao nhất cả nước. Bảng điểm này khiến nhiều người tranh cãi, nhất là khi một số ý kiến cho biết, lực học của một số em trong nhóm “điểm cao bất thường” khá bình thường.

Người dân Sơn La đang rất kỳ vọng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT sẽ làm rõ những nghi vấn về điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 vừa qua tại tỉnh Sơn La.

Em Nguyễn Thành Tiến, ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, một thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay nói: "Đề thi năm nay rất khó, điểm số của một số bạn đạt được rất cao tôi cũng vui mừng cho các bạn đó, tuy nhiên, xảy ra tiêu cực như Hà Giang thì tôi rất buồn. Tôi hy vọng có đoàn thanh tra lên sẽ lấy lại được sự công bằng cho các thí sinh"./.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La nói gì về nghi vấn điểm thi bất thường? VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho biết, Sở sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát lại điểm thi đối với các trường hợp nghi vấn bất thường.





Bộ GD-ĐT lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Sơn La, Lạng Sơn VOV.VN - Chiều 18/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ quyết định thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của hai tỉnh trên.

Lạng Sơn: Rà soát 35 bài thi THPT quốc gia “cao bất thường“ Dư luận đang xôn xao về bảng điểm của 35 thí sinh được cho đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn với điểm cao bất thường.