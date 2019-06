TP HCM xác nhận sai lỗi chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10

Tại buổi họp báo chiều 2/6, để thông tin nhanh về ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-201, lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM xác nhận có lỗi chính tả trong đề thi tiếng Anh và đã có chỉ đạo xử lý.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM thông tin nhanh về ngày thi đầu tiên Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 2019.

Theo Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM, trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, có gần 73.500 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ lớp 10 thường, vắng 718 thí sinh không lý do. Với lớp 10 chuyên, số thí sinh thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ là gần 6.100 em. Trong đó, môn Ngữ văn vắng 58 thí sinh, môn Ngoại ngữ vắng 63 thí sinh.



Năm nay, đề thi Ngữ văn lớp 10 của TP HCM được đánh giá rất cao do nội dung hay, gần gũi thực tế và kích thích sự sáng tạo, tư duy phân tích của thí sinh. So với năm ngoái, đề thi tiếng Anh năm nay được đánh giá là không quá đánh đố tuy hơi dài. Tuy nhiên, Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM xác nhận là khi mở đề thi môn tiếng Anh, các điểm thi đã báo về là có sai lỗi chính tả giữa từ “your” và “young” ở câu số 33.

Cụ thể, câu yêu cầu viết lại từ câu “Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago” (Ngày nay, giới trẻ quan tâm nhiều hơn tới các lễ hội truyền thống so với những năm trước đây) thành câu “Some years back young....” (Những năm trước đây, giới trẻ…) nhưng đề lại in sai chữ “young” ở câu viết lại thành chữ “your”.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM cho biết: “Đề thi tiếng Anh là đề thi chung toàn thành phố và có sai sót về lỗi chính tả. Vấn đề này Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM đã nắm được và đã chỉ đạo các thí sinh an tâm làm bài bình thường. Ban chấm thi sẽ có bàn bạc và xử lý sau này theo hướng làm sao có lợi nhất cho học sinh”./.

