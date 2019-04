Trả về 24 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN sáng 17/4, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, kết quả điều tra việc chấm thẩm định thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cho thấy, có 24 thí sinh ở tỉnh Sơn La có điểm số cao hơn so với điểm thực tế.

Tất cả những thí sinh này đều đăng ký học ở Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.

Tất cả số thí sinh trên cùng với 28 thí sinh ở Hòa Bình có điểm số sau chấm thẩm định cao hơn thực tế đã được Bộ Công an yêu cầu các học viện, đại học khối ngành Công an bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an tỉnh Hòa Bình và Sơn La.



Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong số những thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 có thí sinh đăng ký học ở các trường đại học, học viện công an và có cả thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ. Đối với thí sinh đăng ký học ở các trường đại học, học viện, Bộ Công an đã chỉ đạo các trường bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an địa phương và bàn giao về gia đình tiếp nhận, quản lý.

Còn đối với thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các trường bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an địa phương để có biện pháp xử lý tiếp theo nguyên tắc xử lý cán bộ của ngành Công an.

Trước đó, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình có 17 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân. Con số này của Học viện An ninh Nhân dân là 9.

Năm 2018, Học viện An ninh Nhân dân công bố số thí sinh ở Hòa Bình trúng tuyển là 14 em (đứng thứ ba trong tốp địa phương có số người trúng tuyển cao). Như vậy, chỉ có 5 thí sinh Hòa Bình trúng tuyển đúng với quy chế thi và tuyển sinh vào Học viện An ninh Nhân dân.

Đại học Phòng cháy Chữa cháy có 2 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào trường. Như vậy, khối trường công an phát hiện 28 sinh viên trúng tuyển có liên quan gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi gian lận thi cử bị phát hiện, kết quả thẩm định cho thấy, Hòa Bình có 64 thí sinh (63 em của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) có điểm thi thay đổi so với thời điểm công bố tháng 7/2018. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm, bị thay đổi điểm. Thí sinh được tăng tổng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm.

Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh gian lận điểm thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy chế. Kết quả điểm thi cuối cùng của thí sinh là kết quả chấm thẩm định. Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc 28 thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình và 24 thí sinh ở Sơn La sẽ bị hủy kết quả thi THPT Quốc gia công bố trong năm 2018./.