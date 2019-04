Trả về địa phương 7 thí sinh các trường quân đội được nâng điểm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng 25/4, các học viện, trường sĩ quan trong quân đội đã công bố quyết định và buộc thôi học và bàn giao 7 thí sinh về Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi phát Lệnh gọi thí sinh nhập ngũ, do bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang tại cuộc họp báo làm rõ sai phạm trong thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Sau khi nhận được thông tin về các thí sinh có sự thay đổi điểm thi, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các học viện, trường sĩ quan trong quân đội phối hợp chặt chẽ với 2 Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình và Sơn La tổ chức kiểm tra, rà soát danh sách các thí sinh trúng tuyển.

Qua rà soát, đã phát hiện 11 thí sinh nằm trong danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan trong quân đội có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định (7 thí sinh tỉnh Hòa Bình, 4 thí sinh tỉnh Sơn La).

Trong đó, 2 thí sinh không đến nhập học (Học viện Hậu cần 1 thí sinh, Trường Sĩ quan Phòng hóa 1 thí sinh); 1 thí sinh đến nhập học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng do vi phạm quy định sơ tuyển, Bộ Quốc phòng đã buộc thôi học, trả về địa phương từ tháng 10/2018.

Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sĩ quan buộc thôi học, trả về địa phương đối với 7 thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định có tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật Quân sự 3 thí sinh, Học viện Hậu cần 2 thí sinh, Trường Sĩ quan Chính trị 1 thí sinh và Trường Sĩ quan Không quân 1 thí sinh.

Bộ Quốc phòng cho phép 1 thí sinh được tiếp tục theo học tại Học viện Khoa học Quân sự, vì lý do môn Văn giảm điểm từ 7,75 xuống 5,75; các môn thi khác không thay đổi kết quả; sau khi chấm thẩm định thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đủ điểm trúng tuyển. Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Học viện Khoa học Quân sự và kết quả điều tra cho đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh này.

Tuy nhiên, trong thời gian tiếp theo, nếu Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hoặc các cơ quan chức năng khác phát hiện thí sinh có vi phạm quy chế thi, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xử lý theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng./.