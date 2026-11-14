Trường ĐH Kinh Bắc cấp đổi hơn 40 bằng trong vụ 160 bằng đại học cấp sai quy định

Liên quan đến vụ việc 160 bằng đại học cấp sai quy định, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện Trường Đại học Kinh Bắc cho biết hiện tại trường đã cơ bản kiện toàn bộ máy tổ chức theo quy định tại Thông tư 71 quy định về hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ dự kiến tổ chức vào ngày 20/11.

Về bằng tốt nghiệp của sinh viên, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh Bắc sẽ tổ chức xét tốt nghiệp cho các trường hợp đủ điều kiện và đang hoàn thiện thủ tục cấp bằng cho học viên cao học ngành Luật kinh tế cùng một số ngành khác, dự kiến trong tháng 11/2026.

Trước đó, Trường Đại học Kinh Bắc đã đăng lên website về việc 160 bằng tốt nghiệp đại học của trường do ông Phạm Ngọc Trúc ký và trao cho tân cử nhân đợt 2 năm 2024 là không đúng thẩm quyền.

Theo nhà trường, đến giữa tháng 11/2026, trường đã thu hồi được hơn 40 bằng tốt nghiệp cũ và cấp đổi bằng mới theo đúng quy định, có đủ con dấu của nhà trường và chữ ký của hiệu trưởng. Các trường hợp còn lại, nhà trường cũng thông báo để tiếp tục cấp đổi, nhận bằng mới.

"Nhà trường luôn bảo đảm quyền lợi của người học và mong muốn sinh viên, học viên, phụ huynh tiếp tục phối hợp, đồng hành để giải quyết các thủ tục còn tồn đọng, giúp người học sớm ổn định việc học tập và có điều kiện tốt nhất khi tốt nghiệp, đi làm", đại diện Trường Đại học Kinh Bắc chia sẻ.

Sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh Bắc ổn định việc học tập trở lại

Nối lại nhịp học tập

Ngày 19/8/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản về việc tiếp tục tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Kinh Bắc sau thời hạn đình chỉ. Theo đó, nhà trường được triển khai đào tạo đối với những ngành, chương trình và khóa học đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, đặc biệt là yêu cầu về đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Trên cơ sở này, nhà trường thông báo kế hoạch học tập, phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Từ ngày 15/9, sinh viên một số ngành đã trở lại học trực tiếp. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2026–2027, lịch thi kết thúc học phần và thông báo về các ngành được tiếp tục đào tạo lần lượt được công bố trên website chính thức.

Đáng chú ý, ngày 26/10, nhà trường thông tin về chương trình đưa sinh viên Y khoa khóa 11 đến thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Tham gia chương trình có PGS.TS Phạm Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc, cùng đại diện Khoa Y khoa.

Phía bệnh viện có bà Ngô Thị Kim Hồng, Phó Giám đốc, ThS.BSNT Phạm Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chỉ đạo tuyến, cùng đại diện các khoa chuyên môn tiếp nhận sinh viên.

Việc tiếp tục chương trình thực hành giúp sinh viên tiếp cận môi trường khám, chữa bệnh, vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Đối với ngành Y khoa, đây là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Đối với những ngành chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường bổ sung giảng viên cơ hữu và hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức đào tạo. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc khôi phục hoạt động được thực hiện đúng quy định.

Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc trong giờ thực hành

Từ tháng 9 đến giữa tháng 11, những công việc được triển khai tại Trường Đại học Kinh Bắc đã có chuyển biến cụ thể: sinh viên một số ngành trở lại học tập, chương trình thực hành được nối lại, bộ máy quản lý tiếp tục được kiện toàn và việc xử lý văn bằng đang được thực hiện.

Dẫu vậy, nhà trường vẫn còn những nhiệm vụ phải hoàn thành, nhất là giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bổ sung điều kiện đào tạo và duy trì tiến độ học tập.

Với sinh viên và phụ huynh, sự yên tâm không chỉ đến từ những thông báo hay cam kết, mà từ lịch học được thực hiện đúng kế hoạch, văn bằng được giải quyết hợp pháp và những quyền lợi chính đáng được bảo đảm bằng kết quả cụ thể.

Sau thời gian gián đoạn, việc có lịch học và kế hoạch thực hành cụ thể giúp sinh viên chủ động hơn trong việc hoàn thành các học phần còn dang dở. Tuy nhiên, tiến độ học tập lâu dài vẫn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện đào tạo của từng ngành.

Trong thông báo về kế hoạch tổ chức đào tạo trở lại, PGS.TS Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc, đề nghị sinh viên chủ động liên hệ với cán bộ phụ trách để được hướng dẫn, cập nhật thông tin. Nhà trường đồng thời xác định việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người học là nhiệm vụ cần ưu tiên.

PGS.TS Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc trả lời báo chí

Giải quyết tồn đọng, kiện toàn tổ chức

Song song với việc tổ chức học tập, Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục rà soát, thu hồi và cấp đổi những văn bằng tốt nghiệp được cấp không đúng thẩm quyền trong năm 2024.

Theo thông tin nhà trường cung cấp cho báo chí ngày 14/11, hơn 40 trong tổng số 160 văn bằng đã được thu hồi để thực hiện việc cấp đổi. Những trường hợp còn lại đang được tiếp tục liên hệ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc trong phòng thí nghiệm

Trước đó, ngày 3/2/2026, nhà trường ban hành Kế hoạch số 115 về việc rà soát, thu hồi, hủy bỏ và cấp lại số văn bằng nói trên. Dù tiến độ chậm hơn dự kiến, việc xử lý từng trường hợp là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của người đã tốt nghiệp, nhất là khi văn bằng liên quan trực tiếp đến việc làm và học tập nâng cao.

Cùng với giải quyết vấn đề văn bằng, công tác tổ chức bộ máy cũng có những diễn biến mới. Theo thông tin trên website chính thức, ngày 15/9/2026, Trường Đại học Kinh Bắc tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Đến giữa tháng 11, nhà trường tiếp tục thông tin về kế hoạch công bố các quyết định nhân sự vào ngày 20/11.

Việc kiện toàn đội ngũ quản lý được triển khai trong bối cảnh nhà trường cần củng cố công tác điều hành, phân định trách nhiệm và hoàn thiện các điều kiện tổ chức đào tạo.

Theo ông Đoàn Xuân Tiếp, người sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc, cho biết nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ đội ngũ giảng viên để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đồng thời tiếp tục rà soát điều kiện đối với các ngành đào tạo.