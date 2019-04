Trường mầm non ngừng nhận thịt từ công ty cấp gà cho trường Chu Văn An

Trường Mầm non thực hành Hoa Hồng (Hà Nội) vừa đưa ra thông báo tới toàn thể phụ huynh trong trường. Thông báo nêu rõ, công ty Thực phẩm An Việt là một công ty lớn hiện đang cung cấp thực phẩm cho gần 200 trường tại khu vực Hà Nội. Sáng ngày 4/4/2019, xuất hiện thông tin Công ty thực phẩm An Việt cung cấp gà công nghiệp đông lạnh có “mùi lạ” cho trường Tiểu học Chu Văn An và đã bị trường trả về.

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng lập tức yêu cầu công ty An Việt trả lời về thông tin trên và ngừng ngay việc nhận thực phẩm của công ty An Việt.

Clip phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu:

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng không cho các cháu ăn gà công nghiệp và việc giao nhận thực phẩm đảm bảo quy trình để đưa đến cho các cháu bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc chăm sóc bữa ăn của các cháu sẽ được nhà trường quan tâm chặt chẽ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, vào ngày 3/4, khi kiểm tra thực phẩm đầu vào tại trường Tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội, phụ huynh đã phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có mùi ôi thiu, nồng nặc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phụ huynh đã báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đổi lại số thịt gà mới.

Ngày 5/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Trung-Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết: “Về cảm quan, thịt vẫn màu hồng, không có gì khác lạ. Nghe phụ huynh kể lại, họ đưa thịt lên mũi ngửi thì có một số miếng có mùi “lạ” chứ không phải mùi hôi thối nồng nặc. Có thể do thịt gà mổ từ 3h sáng, đến khi đến trường được để trong túi nilon nên như vậy. Sau đó, số thịt gà này được trả lại đơn vị cung cấp. Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, công ty đã mang thịt gà mới đến đổi trả và học sinh ăn uống bình thường”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho công ty An Việt lý giải nguyên nhân việc phát sinh "mùi lạ" của thịt có thể do 2 túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh.

Trong quá trình chờ kết quả kiểm tra, công ty An Việt thông báo tạm dừng việc nhập thịt gà của công ty Halofoods. /.

Đưa thịt gà ôi thiu vào trường tiểu học: Thịt chỉ có mùi lạ? VOV.VN - Theo Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai, thịt gà không hề có mùi ôi thiu hay hôi thối nồng nặc mà chỉ có mùi lạ. "Lỗi do biên bản". Vụ thịt gà ôi thiu vào trường học: Phụ huynh lo, hiệu trưởng im lặng VOV.VN - Trong khi nhiều phụ huynh đang bất an về việc thịt gà ôi thiu bốc mùi được đưa vào trường, đến nay trường TH Chu Văn An vẫn giữ thái độ im lặng. Điểm tin 24h: Phụ huynh bất an khi thịt gà ôi thiu vào trường học VOV.VN - Theo Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai, thịt gà không hề có mùi ôi thiu hay hôi thối nồng nặc mà chỉ có mùi lạ... Phát hiện thịt gà ôi thiu "tuồn" vào trường Tiểu học ở Hà Nội VOV.VN -Theo phản ánh của phụ huynh, có 35kg thịt gà đông lạnh để lâu, ôi thiu, được đưa vào bếp ăn bán trú trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, HN)

Nguyễn Trang/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1