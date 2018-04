Trường Tiểu học Chu Văn An - mô hình giáo dục chất lượng toàn diện​

Tiền thân của trường tiểu học Chu Văn An là trường cấp 1 Chu Văn An thuộc quận Ba Đình, Hà Nội được thành lập năm 1974.

Theo thời gian, trường lần lượt được mang tên trường cấp I-II Chu Văn An, Trường PTCS Chu Văn An và nay là Trường tiểu học Chu Văn An thuộc quận Tây Hồ.

Hơn 40 năm qua, Trường tiểu học Chu Văn An từng bước trưởng thành đã và đang khẳng định về một mô hình giáo dục chất lượng cao của ngành giáo dục Thủ đô.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học

Trường tiểu học Chu Văn An ở địa chỉ số 260 Thụy Khuê, quận Tây Hồ là ngôi trường được xây dựng mới trên diện tích 3400 m2 với 44 lớp học và các phòng chức năng như tin học, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật… đảm bảo đúng quy định với trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc dạy và học.

Trường tiểu học Chu Văn An được đi vào hoạt động từ năm học 2016-2017, có hơn 2200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Để có được ngôi trường khang trang như hiện nay, cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An Nguyễn Thị Huệ khẳng định; trước hết là cố gắng của của UBND quận Tây Hồ đã đầu tư từ ngân sách gần 70 tỷ đồng để xây dựng ngôi trường mới.

Bởi lẽ, trước năm học 2016-2017, nhà trường ở ngôi trường cũ tại 130 phố Thụy Khuê với diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất trường học không đầy đủ; nên chỉ có hơn 30% số học sinh nhà trường được học hai buổi/ngày. Nay tại ngôi trường mới đã có 100% học sinh các lớp được học hai buổi/ngày. Nhà trường còn được đầu tư tại tầng 1 khu bếp ăn phục vụ học sinh rộng rãi, khang trang, hợp vệ sinh góp phần chăm lo bữa ăn trưa hàng ngày cho học sinh các lớp…

Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 của Trường Tiểu học Chu Văn An

Theo cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An, từ nhiều năm nay, nhà trường đã triển khai thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao với mục tiêu đào tạo là trang bị cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân mỗi học sinh về tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao. Đồng thời, trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đỗ vào lớp 6 các trường THCS chuyên và THCS chất lượng cao của thành phố…

Để thực hiện được mục tiêu đào tạo này, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho việc dạy và học, nhà trường luôn chú trọng đầu tiên đến đội ngũ giáo viên hiện có 100% giáo viên đạt trên chuẩn; trong đó có 3 giáo viên có bằng thạc sỹ.

Đây là những giáo viên giỏi có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Đặc biệt, mỗi giáo viên phải luôn sáng tạo, tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các thiết bị trong giảng dạy… Ngoài ra, nhà trường còn mời một số giáo viên người nước ngoài tham gia dạy các môn ngoại ngữ…

Các cô giáo Trường Tiểu học Chu Văn An biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Với học sinh, phương châm giáo dục của nhà trường là: Thân thiện- Thông thái - Thành thạo. Đây là cơ sở để hình thành cho học sinh say mê học tập, tự khám phá năng lực của bản thân để chủ động chiếm lĩnh tri thức; hình thành cho học sinh lối sống nhân ái, biết thông cảm, là những trò ngoan có trách nhiệm. Đồng thời, trang bị những kỹ năng mềm, đa dạng, giúp học sinh tự tin bước vào những cấp học tiếp theo…

Do 100% học sinh các lớp được học 2 buổi trong ngày (học bán trú) nên nhà trường bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khóa chuyên đề…

Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Huệ, các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập. Ngoài ra, các phòng học chức năng sẽ giúp cho học sinh phát triển về thể chất và nghệ thuật. Nhờ bố trí dạy học 2 buổi trong ngày nên học sinh được tiếp thu các môn học và làm bài tập ngay tại lớp. Học sinh có thể để sách giáo khoa, tài liệu tham khảo các môn học tại lớp nên cặp mỗi học sinh mang đến lớp hàng ngày được giảm tới 70% số sách vở… Về nhà, các học sinh không phải làm bài tập mà chỉ chuẩn bị bài cho ngày hôm sau theo khả năng, điều kiện, ý thức tự học của học sinh.

Bên cạnh những giờ học chính khóa, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan dã ngoại, giao lưu học hỏi, hoạt động từ thiện hay các câu lạc bộ bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, mỹ thuật, đàn Ocgan, Aerobic… Đây cũng là những sân chơi sôi nổi để giúp học sinh phát triển năng lực và hoàn thiện nhân cách.

Lễ trao giải Hoạt động Thể dục Thể thao mừng Đảng – mừng xuân Mậu Tuất 2018 của thầy trò Trường tiểu học Chu Văn An

Theo cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường tiểu học Chu Văn An, chi đoàn giáo viên nhà trường hiện có 28 đoàn viên. Đây là lực lượng trẻ, giữ vai trò tiên phong trong mọi hoạt động của nhà trường. Chi đoàn luôn tích cực cùng Liên đội tiểu học Chu Văn An tổ chức các hoạt động đội, góp phần không nhỏ đưa Liên đội của trường trở thành lá cờ đầu của thành phố Hà Nội.

Với điểm mạnh là sự sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm, đội ngũ giáo viên - đoàn viên thanh niên cũng luôn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động dạy và học của nhà trường như: Mạnh dạn đổi mới về phương pháp và hình thức dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong từng bài giảng đã mang lại hiệu quả. Đoàn viên thanh niên nhà trường còn là nòng cốt tổ chức các buổi dã ngoại cho học sinh, tổ chức tham quan, các hoạt động từ thiện như: Tổ chức trao quà tình nghĩa cho 20 bệnh nhi nghèo tại Viện nhi Trung ương; trao quà cho học sinh nghèo ở một số trường tiểu học ở tỉnh Hòa Bình…

Nhờ vậy, nhiều giáo viên thanh niên đã đạt giải Giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố; nhiều giáo viên được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến; gương “Người tốt việc tốt”; gương giáo viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên, đoàn viên trường tiểu học Chu Văn An luôn được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho những nhiêm vụ quan trọng, luôn được phụ huynh và học sinh tôn trong, yêu quý.

Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe chào năm mới 2018 của Trường tiểu học Chu Văn An

Trong nhiều năm qua, Trường tiểu học Chu Văn An luôn khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện: 100% học sinh có năng lực phẩm chất tốt và đạt; 100% học sinh được đánh giá đạt mức hoàn thành tốt và hoàn thành. Nhiều em học sinh tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế như: thi toán Titan, Soloban đã mang về cho nhà trường nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Giải triển vọng về lập trình quốc tế; nhiều Huy chương Vàng, Huy chương bạc trong các môn thi thể dục thể thao, khiêu vũ trong nước và quốc tế.

Với thành tích đó, Trường tiểu học Chu Văn An nhiều năm liền được ngành giáo dục thành phố đánh giá là trường tiên tiến xuất sắc. Riêng năm học 2016-2017, nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Trong các năm 1984, 2005 và 2013, Trường tiểu học Chu Văn An đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Hội vui học tốt của học sinh Trường tiểu học Chu Văn An

Phát huy những thành tích đạt được trong hơn 40 năm qua, theo cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu văn An, mục tiêu đào tạo của nhà trường trong năm học 2018-2019 là: tiếp tục xây dựng nhà trường trở thành đơn vị giáo dục chất lượng cao, vững vàng đi lên trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng là ngôi trường mang tên người thầy lỗi lạc của mọi thời đại - Thầy giáo Chu Văn An./.

