Giáo hội Phật giáo Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với định hướng đổi mới

Chiều 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần X khai mạc phiên làm việc thứ nhất, xem xét kết quả công tác Phật sự và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội linh hoạt điều chỉnh tổ chức hành chính phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức tại tất cả 34 tỉnh, thành phố. Công tác điều hành, phối hợp, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính Giáo hội tiếp tục được củng cố.

Phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ X (ảnh: BTC)

Giáo hội hiện có gần 65.000 Tăng Ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong nhiệm kỳ, 47 Đại Giới đàn được tổ chức với 18.819 giới tử thụ giới; gần 35.000 lượt Tăng Ni tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội và kiến thức pháp luật. Hồ sơ điện tử về Tăng Ni, tự viện bước đầu được thiết lập, tạo nền tảng cho công tác số hóa.

Đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni tham dự Đại hội, cùng bàn thảo những định hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2026-2031 (ảnh: BTC)

Giáo dục Phật giáo tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và quản lý chất lượng. Các cơ sở đào tạo có 1.366 Tăng Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, 2.497 Tăng Ni tốt nghiệp trung cấp; 44 Tăng Ni tốt nghiệp thạc sĩ và ba nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học. Các Học viện Phật giáo Việt Nam ký kết hợp tác, trao đổi học thuật với 11 trường đại học Phật giáo ở nước ngoài.

Các tự viện có hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử sinh hoạt thường xuyên; các hội trại, khóa tu mùa hè góp phần lan tỏa giá trị Phật giáo tới giới trẻ.

Điểm nhấn đối ngoại, văn hóa và nghi lễ là Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại TP.HCM. Việc cung rước, tôn trí Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại chín tỉnh, thành phố thu hút hơn 17 triệu lượt chiêm bái. Giáo hội đồng thời đẩy mạnh bảo tồn pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản Phật giáo và duy trì liên lạc, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại 35 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Công tác nhân sự Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X là một trong những nội dung trọng tâm tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội (ảnh: BTC)

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trị giá hơn 7.500 tỷ đồng; cứu trợ nhân đạo quốc tế tại Myanmar, Nepal đạt hơn 15 tỷ đồng. Các hoạt động chăm sóc người yếu thế, khám chữa bệnh miễn phí, cứu trợ thiên tai, xây nhà, cầu, đường và hỗ trợ giáo dục tiếp tục thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng.

Bước vào nhiệm kỳ X, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, lấy phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” làm định hướng xuyên suốt. Dự thảo phương hướng nhấn mạnh củng cố tổ chức tinh gọn, thống nhất; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm điều hành; giữ gìn giới luật, đạo phong và sự đoàn kết, hòa hợp của Tăng đoàn.

Các đại biểu tìm hiểu tư liệu về ngôn ngữ và di sản văn hóa Phật giáo tại triển lãm (ảnh: Kiều Anh)

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, phát triển nền tảng điều hành số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo gắn với an toàn dữ liệu; đổi mới hoằng pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Tăng Ni; bảo tồn bản sắc văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Giáo hội tiếp tục tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát; phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và khuyến khích các mô hình kinh tế phù hợp với giáo lý, giới luật và pháp luật.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X đã thông qua danh sách suy tôn bổ sung 23 vị hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh, suy cử 235 ủy viên Hội đồng Trị sự khóa X, 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031. Hai Hội đồng họp phiên thứ nhất để suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo góp phần nâng cao nhận thức về việc gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo trong đời sống hiện đại (ảnh: Kiều Anh)

Tham dự Đại hội lần này, Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Báo Ân thuộc xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội bày tỏ: "Đại hội X nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiều đổi mới theo chủ trương của giáo hội, đó là kỷ cương, đổi mới và hiệu lực hiệu quả, một kỳ đại hội có sự kế thừa, phát huy. Nhân sự của nhiệm kỳ này thì thấy rằng có cả những lớp kế cận tiếp theo, như chủ trương của Giáo hội là ưu tiên đối với thế hệ tăng ni trẻ để lấy sức trẻ và trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển của giáo hội trong thời kỳ mới. Hy vọng giáo hội sẽ phát triển toàn diện để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội".

Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh thư ký của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Báo Ân thuộc xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội (ảnh: Kiều Anh)