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Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ X

Thứ Bảy, 14:24, 07/11/2026
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VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hoằng pháp và an sinh xã hội.

Sáng 7/11, tại Phiên toàn thể chính thức, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức tại TP.HCM, đã công bố kết quả phiên làm việc thứ nhất. Theo đó, Đại hội suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X.

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Phiên toàn thể chính thức, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức sáng 7/11 tại TP.HCM (Ảnh: BTC)

Đại hội thống nhất suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 114 vị, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 38 vị. Hội đồng Trị sự gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 ủy viên.

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Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: BTC

Phát biểu nhận nhiệm vụ thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những chuyển biến nhanh chóng của thời đại, Giáo hội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, giữ vững bản sắc Phật giáo Việt Nam; đồng thời đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và điều hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

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Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: BTC)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cam kết cùng tập thể Hội đồng Trị sự khóa X tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, chú trọng củng cố khối đại đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ và trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử; xây dựng Giáo hội thống nhất, trang nghiêm, vững mạnh từ Trung ương đến địa phương.

Giáo hội cũng sẽ tăng cường kỷ cương, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, tổ chức và cá nhân. Cùng với đó là chú trọng giáo dục, đào tạo Tăng Ni, xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực; đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm thế hệ trẻ và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo.

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Giáo hội sẽ tăng cường kỷ cương, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (Ảnh: BTC)

Các nhiệm vụ khác được xác định gồm đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc; tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và các hoạt động Phật sự.

Tham dự Đại hội, Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Huống, chùa Khánh Long, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ tin tưởng đối với các nhân sự được lựa chọn tham gia Hội đồng Trị sự khóa X; kỳ vọng các ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần cống hiến cho đạo pháp, dân tộc.

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Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Huống, chùa Khánh Long, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Kiều Anh)

Theo Thượng tọa Thích Chúc Tiếp, nhiệm kỳ mới cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: ổn định công tác Tăng sự và tư tưởng trong Tăng Ni, Phật tử; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; nâng cao chất lượng công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử.

"Chúng tôi mong muốn rằng ở nhiệm kỳ mới này phát huy hơn nữa giá trị tích cực của lời Phật dạy, đem từ bi và ánh sáng trí tuệ đến cho cho muôn người. Từng thành viên, từng ngôi chùa và từng ban viện đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Mục tiêu quan trọng cuối cùng là hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Trong kỷ nguyên số thì những người hoằng pháp phải chuẩn bị cho mình kiến thức cũng như các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là thuyết pháp trên không gian mạng", Thượng tọa Thích Chúc Tiếp chia sẻ.

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Chủ tịch Quốc hội: Giáo hội Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

VOV.VN - Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội.

Ngọc Xuân-Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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