Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi Hiến chương, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Sau 2 ngày làm việc, chiều 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới. Ảnh: BTC

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết: Một trong những kết quả quan trọng của Đại hội là thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026 - 2031, với mục tiêu xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (giữa) được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới. Ảnh: BTC

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: BTC

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật, đạo hạnh và truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị Giáo hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Tăng Ni, chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X hoàn thành các nội dung đề ra. Ảnh: BTC

Đại hội cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống xã hội, quan tâm đến thế hệ trẻ, gia đình và các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế; phát huy tinh thần nhập thế thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn tổ chức, thích ứng mô hình chính quyền 2 cấp

Đại hội đã biểu quyết thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đoàn kết và phát triển. Hiến chương (sửa đổi) gồm 12 chương, 70 điều, giảm 2 chương và 17 điều so với Hiến chương hiện hành. Đây là văn bản nền tảng quy định tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, phương thức điều hành, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp Giáo hội.

Đại diện Ban Tổ chức trao đổi tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: Văn Phúc

Trao đổi về những điểm mới của Hiến chương sửa đổi tại họp báo thông tin kết quả Đại hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký đặc trách tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo cho biết: Đại hội được tổ chức sớm hơn 1 năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tu chỉnh Hiến chương nhằm đáp ứng yêu cầu này.

Đại hội được tổ chức sớm hơn 1 năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Kiều Anh

"Ban đại diện Phật giáo không phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc, không phải là một cấp hành chính của Giáo hội, đây là một cánh tay nối dài để hỗ trợ cho ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh. Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong đó quy định những nội dung về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, trong Hiến chương cũng bổ sung nội dung này, cụ thể hóa, nhằm hướng đến những hoạt động của Phật giáo cũng như hướng dẫn Tăng Ni, tín đồ Phật tử thực hiện", Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho hay.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ X đã suy tôn bổ sung 23 chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự gồm 275 ủy viên và ủy viên dự khuyết; Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và các cơ quan lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội đã cử hành suy tôn hàng giáo phẩm 37 vị Hòa thượng, 335 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng và 514 vị Ni sư.