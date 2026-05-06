Giao nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Theo đó, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2026 được phân công chỉ đạo, điều hành chung công tác tổ chức kỳ thi; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; bảo đảm Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các hoạt động của kỳ thi; xem xét, giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi theo quy định; chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, bảo đảm các khâu được triển khai đúng quy định, an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả.

Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực được phân công chủ trì tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Lâm Đồng; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của kỳ thi…

Cùng với đó 4 Phó trưởng Ban gồm 3 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các uỷ viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Học sinh lớp 12 ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng ôn thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Lâm Đồng có hơn 41.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 39.600 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do.

Sở GD-ĐT tạo tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập 91 điểm thi với 1.845 phòng thi. Kỳ thi có sự tham gia của khoảng 6.100 cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng công an, y tế, điện lực và nhân viên phục vụ. Tỉnh Lâm Đồng dự kiến thành lập 2 Ban in sao đề thi đặt tại phường Xuân Hương- Đà Lạt và Đặc khu Phú Quý.