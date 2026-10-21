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Giáo viên người Ghana nhận lại điện thoại sau 2 giờ đánh rơi

Thứ Tư, 09:44, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 2 giờ xác minh, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) đã giúp một giáo viên người Ghana tìm lại chiếc điện thoại iPhone bị đánh rơi, với sự hỗ trợ của người dân địa phương.

 

Khoảng 21h ngày 20/10/2026, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận tin báo của anh David Mensah (SN 1995, quốc tịch Ghana), giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Việt Úc, về việc đánh rơi điện thoại iPhone khi đi qua địa bàn.

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Anh David Mensah nhận lại điện thoại từ người nhặt được. (Ảnh: Công an xã Thần Lĩnh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, rà soát các thông tin liên quan để tìm kiếm tài sản. Đến 23h cùng ngày, sau 2 giờ xác minh, lực lượng công an xác định chị Đậu Thị Xuân, trú tại xóm 1, xã Thần Lĩnh, là người nhặt được chiếc điện thoại, qua đó giúp anh David nhận lại tài sản.

Đáng chú ý, hai bạn trẻ Bùi Văn Trung và Đậu Quang Anh đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ anh David đến Công an xã trình báo. Trong khi đó, chị Xuân thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm khi nhặt được tài sản của người khác.

Sau sự việc, anh David đã chia sẻ lời cảm ơn trên trang cá nhân, bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình.

Ba em học sinh trả lại ví cho người đánh rơi.jpg

3 học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất

VOV.VN - 3 học sinh lớp 6/4, Trường THCS Trần Cao Vân, phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế gồm em Lý Gia Hân, Hồ Hoàng Bảo và Đoàn Minh Triết đã có hành động đẹp khi nhặt được một chiếc ví và kịp thời trao trả cho người bị mất.

Bá Thăng/VOV.VN
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