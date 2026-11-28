Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường mới được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến giấy phép môi trường. Những điều chỉnh này tập trung làm rõ đối tượng phải có giấy phép, nội dung và thời hạn cấp phép, thẩm quyền, thời điểm cấp phép cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Qua đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Để làm rõ những điểm mới và ý nghĩa của các quy định này trong thực tiễn, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Đỗ Tiến Đoàn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất thải (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Đỗ Tiến Đoàn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất thải (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PV: Những sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về giấy phép môi trường tại Luật Bảo vệ môi trường lần này tập trung vào nhiều nội dung quan trọng, từ thẩm quyền cấp phép, căn cứ thẩm định đến trình tự, thủ tục cấp và điều chỉnh giấy phép. Ông đánh giá như thế nào về những điểm mới này?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Các nội dung sửa đổi, bổ sung lần này hướng tới hoàn thiện hơn nữa quy định về giấy phép môi trường, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật liên quan, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Có thể thấy, các quy định mới tập trung vào một số nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là làm rõ hơn căn cứ xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Thứ hai là điều chỉnh các căn cứ, điều kiện và thời điểm thực hiện thủ tục cấp giấy phép. Thứ ba là bổ sung quy định đối với những trường hợp dự án, cơ sở có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất làm gia tăng tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó là hoàn thiện trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở và tổ chức tư vấn môi trường, tăng cường tham vấn, phối hợp giữa các địa phương cũng như đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Những thay đổi này không chỉ nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

PV: Một trong những nội dung được sửa đổi là quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Những căn cứ mới được xác định có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn quản lý, thưa ông?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Theo quy định sửa đổi tại Điều 41, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng thuộc diện phải có giấy phép được xác định dựa trên ba căn cứ: mức độ nguy cơ tác động xấu đến môi trường do phế liệu nhập khẩu, chất thải; yếu tố bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh; và địa bàn hoạt động.

Việc xác định rõ các căn cứ này có ý nghĩa quan trọng trong phân định trách nhiệm giữa các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm việc cấp phép phù hợp với tính chất, mức độ tác động môi trường và đặc điểm của từng đối tượng.

Đáng chú ý, quy định mới cũng đề cập đến cơ chế một cửa liên thông đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đồng thời là cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính khác được thực hiện trong giai đoạn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ quy định những thủ tục hành chính cần thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông với thủ tục thẩm định, cấp giấy phép môi trường trên địa bàn. Đây là hướng tiếp cận nhằm hạn chế việc doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục riêng lẻ, góp phần giảm thời gian và chi phí tuân thủ.

PV: Về căn cứ thẩm định cấp giấy phép môi trường, quy định sửa đổi đã bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy hoạch và khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải. Điểm mới này sẽ được hiểu như thế nào?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Một nội dung đáng chú ý tại Điều 42 là việc bổ sung, điều chỉnh các căn cứ thẩm định cấp giấy phép môi trường, trong đó có mối liên hệ giữa hồ sơ đề nghị cấp phép với quy hoạch bảo vệ môi trường, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có giá trị pháp lý tương đương trong trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Bên cạnh đó, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục là một căn cứ quan trọng trong quá trình xem xét cấp phép.

Tuy nhiên, thực tế có thể phát sinh trường hợp tại thời điểm cấp giấy phép môi trường, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Để xử lý tình huống này, quy định mới đã xác định rõ cơ chế áp dụng: việc cấp giấy phép môi trường vẫn được thực hiện trên cơ sở các căn cứ còn lại theo quy định, gồm các nội dung tại điểm a, b, d, đ và nội dung về quy hoạch tại điểm c khoản 1 Điều 42.

Quy định này giúp tránh tình trạng ách tắc thủ tục chỉ vì một căn cứ chưa được ban hành, đồng thời vẫn bảo đảm việc thẩm định phải dựa trên các yêu cầu pháp lý về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

PV: Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là thời điểm phải có giấy phép môi trường. Những sửa đổi tại Điều 42 có điểm gì đáng chú ý?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Quy định mới tiếp tục làm rõ thời điểm phải có giấy phép môi trường đối với từng nhóm dự án, cơ sở, qua đó giúp chủ đầu tư chủ động hơn trong quá trình triển khai dự án.

Đối với dự án đầu tư thuộc khoản 1 Điều 39 đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải có giấy phép môi trường sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và trước khi đưa dự án vào vận hành.

Trong khi đó, đối với dự án đầu tư thuộc khoản 1 Điều 39 nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường phải được cấp trước khi thi công xây dựng.

Riêng chủ dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của giấy phép, có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường trước khi giấy phép hiện có hết hiệu lực đối với dự án, cơ sở, trừ trường hợp được quy định riêng. Đối với những thay đổi thuộc trường hợp phải cấp giấy phép theo khoản 3a Điều 42, chủ dự án, cơ sở cũng phải hoàn thành thủ tục này trước khi thực hiện thay đổi.

Việc quy định cụ thể các mốc thời gian sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện rõ nghĩa vụ pháp lý, tránh tình trạng triển khai hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về môi trường.

PV: Đáng chú ý, quy định mới bổ sung trường hợp phải cấp giấy phép môi trường khi dự án, cơ sở có thay đổi về quy mô, công suất hoặc công nghệ sản xuất. Ông có thể phân tích rõ hơn nội dung này?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Đây là một trong những điểm mới có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Theo khoản 3a được bổ sung vào Điều 42, trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp có thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc có thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với nội dung giấy phép môi trường đã được cấp, mà không thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Điểm đáng chú ý là nội dung cấp phép mới sẽ được tích hợp vào giấy phép môi trường đã được cấp trước đó. Quy định này nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn những thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, cơ sở. Bởi trên thực tế, sau khi được cấp phép, doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô, tăng công suất hoặc điều chỉnh công nghệ sản xuất. Những thay đổi này có khả năng kéo theo sự gia tăng về lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn hoặc các yếu tố gây tác động đến môi trường.

Do đó, việc bổ sung quy định yêu cầu cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp thay đổi làm tăng tác động xấu đến môi trường sẽ giúp cơ quan quản lý cập nhật, kiểm soát kịp thời các nguồn thải, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn nằm trong giới hạn và yêu cầu bảo vệ môi trường đã được xem xét.

Đồng thời, việc tích hợp nội dung cấp phép vào giấy phép đã có cũng góp phần bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong quản lý, tránh phải hình thành một hệ thống giấy phép rời rạc cho cùng một dự án hoặc cơ sở.

PV: Vậy làm thế nào để phân biệt trường hợp phải cấp giấy phép môi trường mới với trường hợp chỉ cần điều chỉnh giấy phép đã được cấp, thưa ông?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Đây là vấn đề cần được hiểu đúng để doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục. Theo các quy định sửa đổi tại Điều 42 và Điều 44, trường hợp có thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường, không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường theo khoản 3a Điều 42. Nội dung cấp phép được tích hợp vào giấy phép đã cấp.

Trong khi đó, Điều 44 quy định việc cấp điều chỉnh giấy phép môi trường đối với những trường hợp có thay đổi nội dung cấp phép theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật, nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện cấp giấy phép theo khoản 3a Điều 42.

Như vậy, việc xác định thủ tục cần thực hiện phải căn cứ vào bản chất và mức độ tác động của nội dung thay đổi, chứ không chỉ dựa trên việc dự án có thay đổi so với giấy phép ban đầu hay không.

Doanh nghiệp cần rà soát kỹ nội dung giấy phép đã được cấp, đánh giá tác động môi trường của những thay đổi dự kiến và đối chiếu với quy định pháp luật để xác định đúng thủ tục trước khi triển khai.

PV: Một điểm mới khác là quy định về trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở và tổ chức tư vấn môi trường trong việc lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Quy định này có ý nghĩa gì?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Theo quy định sửa đổi, việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Báo cáo này do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự lập hoặc thuê tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định thực hiện.

Điểm mới quan trọng là trách nhiệm pháp lý của các bên được xác định rõ ràng hơn. Cụ thể, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu do mình thực hiện, cung cấp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

Đối với tổ chức tư vấn môi trường, trách nhiệm không chỉ là thực hiện công việc theo hợp đồng mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ dự án, cơ sở về tính trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu do mình thực hiện, thu thập, tổng hợp trong báo cáo.

Quy định này hướng tới nâng cao chất lượng hồ sơ đề nghị cấp phép, hạn chế tình trạng thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc không phản ánh đúng hiện trạng và phương án bảo vệ môi trường của dự án. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, bảo đảm hoạt động tư vấn môi trường được thực hiện thực chất, đúng năng lực và đúng quy định pháp luật.

PV: Quy định mới cũng bổ sung trách nhiệm tham vấn của chủ dự án đầu tư nhóm I và lấy ý kiến địa phương tiếp giáp đối với một số dự án xả nước thải ra sông, hồ liên tỉnh. Vì sao cần thiết phải có những yêu cầu này?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Đối với dự án đầu tư nhóm I, quy định mới yêu cầu chủ dự án có trách nhiệm tham vấn trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Việc tham vấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nhận ý kiến, thông tin liên quan đến các tác động môi trường của dự án, qua đó góp phần hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép.

Một nội dung khác cũng rất đáng chú ý là trách nhiệm lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp giáp có cùng sông, hồ liên tỉnh trong quá trình thẩm định, cấp giấy phép môi trường đối với dự án có hoạt động xả nước thải với mức lưu lượng lớn ra nguồn nước tiếp nhận là sông, hồ liên tỉnh.

Bởi lẽ, nước thải sau khi xả vào sông, hồ liên tỉnh có thể tác động không chỉ đến địa phương nơi có dự án mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và môi trường tại các địa phương tiếp giáp. Vì vậy, việc lấy ý kiến địa phương có liên quan sẽ góp phần bảo đảm tính liên vùng, liên tỉnh trong quản lý nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, hạn chế nguy cơ phát sinh những vấn đề môi trường vượt ra ngoài phạm vi quản lý của một tỉnh, thành phố.

PV: Đối với việc gia hạn và điều chỉnh giấy phép môi trường, quy định sửa đổi tại Điều 44 có những điểm gì đáng lưu ý?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Quy định mới đã làm rõ hơn các điều kiện để được gia hạn thời hạn giấy phép môi trường. Theo đó, việc gia hạn được thực hiện trước khi giấy phép hết hạn và phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: không thay đổi nội dung cấp phép hoặc có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3a Điều 42; không thay đổi việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải, khí thải theo hướng nghiêm ngặt hơn; có quá trình tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời giấy phép không có nội dung thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thời hạn gia hạn được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 40 của Luật. Đối với việc cấp điều chỉnh giấy phép môi trường, quy định tiếp tục áp dụng đối với trường hợp có thay đổi nội dung cấp phép theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở hoặc theo quy định pháp luật, trừ trường hợp thuộc diện phải cấp giấy phép theo khoản 3a Điều 42.

Có thể thấy, quy định về gia hạn đã đặt ra những điều kiện cụ thể hơn, gắn việc gia hạn với quá trình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Điều này vừa tạo điều kiện cho các cơ sở tuân thủ tốt, vừa bảo đảm không làm giảm yêu cầu kiểm soát môi trường trong quá trình hoạt động.

PV: Một trong những định hướng được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính về môi trường. Việc bổ sung quy định thẩm định, cấp và điều chỉnh giấy phép môi trường trên môi trường điện tử sẽ mang lại lợi ích gì?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Quy định mới giao Chính phủ quy định chi tiết việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường trên môi trường điện tử. Đồng thời, cũng bổ sung quy định việc cấp điều chỉnh giấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý và thực hiện các giao dịch hành chính thuận lợi hơn. Đối với cơ quan quản lý, đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và quản lý thông tin hồ sơ.

Tuy nhiên, để việc triển khai đạt hiệu quả, cần có quy định chi tiết về quy trình, thành phần hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện tử. Mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện, an toàn và thống nhất trong quá trình thực hiện.

PV: Từ những sửa đổi nêu trên, ông có khuyến nghị gì đối với doanh nghiệp, chủ dự án và các cơ sở đang hoạt động để chủ động thực hiện đúng quy định về giấy phép môi trường?

Ông Đỗ Tiến Đoàn: Trước hết, các doanh nghiệp, chủ dự án và cơ sở cần chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ những quy định mới liên quan đến giấy phép môi trường, đặc biệt là các quy định về đối tượng, thẩm quyền, thời điểm phải có giấy phép và các trường hợp phải cấp mới, cấp điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép.

Thứ hai, doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát tình hình hoạt động thực tế so với nội dung giấy phép môi trường đã được cấp. Trong trường hợp có kế hoạch mở rộng quy mô, tăng công suất, thay đổi công nghệ sản xuất hoặc thực hiện các thay đổi có khả năng làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, cần đánh giá kỹ và xác định nghĩa vụ thực hiện thủ tục môi trường trước khi triển khai.

Thứ ba, cần nâng cao trách nhiệm trong việc lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường. Các thông tin, số liệu về nguồn thải, công trình và biện pháp bảo vệ môi trường phải bảo đảm tính trung thực, đầy đủ, chính xác. Trường hợp thuê đơn vị tư vấn, doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức đáp ứng yêu cầu năng lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chất lượng hồ sơ.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong giấy phép môi trường, duy trì vận hành các công trình bảo vệ môi trường và chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Có thể khẳng định, những sửa đổi, bổ sung lần này hướng tới mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa tăng cường kiểm soát các nguồn thải và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Khi các quy định được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giấy phép môi trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

PV: Xin cảm ơn ông!