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Giông lốc liên tiếp ở Đồng Tháp khiến nhiều nhà bị sập, cây đổ, thiệt hại tiền tỷ

Thứ Hai, 10:13, 22/06/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kèm giông lốc trong hai ngày 20-21/6 đã làm sập 4 căn nhà, 3 nhà kho, tốc mái 13 căn nhà cùng hàng chục cây xanh tại Đồng Tháp. Thiên tai còn gây hư hỏng nhiều công trình, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, với tổng thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp có báo cáo chính thức về tình hình thiệt hại do mưa kèm giông, lốc xảy ra trên địa bàn các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi và Mỹ Trà trong các ngày 20 và 21/6.

Theo đó, thiên tai không gây thiệt hại về người nhưng đã làm sập 4 căn nhà và 3 nhà kho, gồm: 1 căn nhà tại phường Cao Lãnh; 2 căn nhà tại phường Mỹ Ngãi; 1 căn nhà và 3 nhà kho tại phường Mỹ Trà.

giong loc lien tiep o Dong thap khien nhieu nha bi sap, cay do, thiet hai tien ty hinh anh 1
Tuy thiên tai không gây ảnh hưởng về tính mạng con người nhưng nhiều tài sản bị thiệt hại

Ngoài ra, giông lốc còn làm tốc mái 13 căn nhà, trong đó có 8 căn bị tốc mái hoàn toàn. Cụ thể, tại phường Cao Lãnh có 1 căn tốc mái hoàn toàn và 5 căn bị tốc mái khoảng 50%; phường Mỹ Ngãi có 1 căn tốc mái hoàn toàn; phường Mỹ Trà có 6 căn tốc mái hoàn toàn.

Về cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông, tại khu vực tổ chức lễ hội Sen ở phường Cao Lãnh, mưa giông đã làm đổ ngã nhiều hạng mục trang trí tiểu cảnh và nhà bạt trưng bày, kinh doanh các sản phẩm từ sen trên tuyến đường Đặng Văn Bình.

Mưa lớn kèm giông lốc cũng làm ngã đổ nhiều cây xanh, gãy đổ một số trụ điện và trụ viễn thông trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Trần Thị Nhượng, Đặng Văn Bình, Chi Lăng và một số tuyến đường khác. Thống kê ban đầu ghi nhận khoảng 30 cây xanh các loại bị ngã đổ; một đoạn tường rào dài khoảng 40 m của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bị sập, gây ảnh hưởng cục bộ đến giao thông trong thời gian ngắn. Thiên tai cũng làm hư hỏng 2 ô tô do bị cây đổ đè lên.

giong loc lien tiep o Dong thap khien nhieu nha bi sap, cay do, thiet hai tien ty hinh anh 2
Giông, lốc gây ngã cây xanh gây thiệt hại ô tô đang lưu thông trên đường

Tại phường Mỹ Trà, giông lốc làm hư hỏng 5 biển hiệu, 1 tủ bán đồ ăn nhanh, làm ngã đổ 23 cây xanh và gây hư hỏng kiến trúc của 2 căn nhà.

Về sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoa màu của 7 hộ dân với tổng diện tích khoảng 6,5 ha tại phường Mỹ Ngãi. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền, các đoàn thể tại các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi và Mỹ Trà đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, cập nhật tình hình và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ giông lốc, với tổng thiệt hại ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, thiên tai đã làm sập 11 căn nhà và tốc mái 171 căn nhà.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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